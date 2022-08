"Ivana sepolta per evadere le tasse". Nuova bufera contro Trump

Ivana Marie Zelnícková, prima moglie del 45esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stata sepolta nella tomba di famiglia, costruita all'interno del golf club dell'ex marito a Bedminster, in New Jersey. Il corpo della socialite di origince ceca, deceduta lo scorso 14 luglio, è stato inumato lo scorso giovedì e le polemiche non si sono fatte attendere.

La stampa statunitense, infatti, si è mostrata molto critica nei confronti della scelta del luogo di sepultura. Le ragioni? Secondo alcuni media Trump avrebbe semplicemente voluto ottenere degli sgravi fiscali.

La tomba dei Trump è stata ricavata in un'area fiorita nelle vicinanze della prima buca del campo da golf nel 2017. Lo stesso tycoon ha espresso il desiderio di essere sepolto lì alla sua morte. Ma non sono mancati gli attacchi nei confronti dell'imprenditore americano, accusato di aver sfruttato la legge del New Jersey, che prevede l'esenzione da tasse, aliquote e valutazione per qualsiasi terreno usato come cimitero. Il Trump Family Trust ha quindi richiesto che campo di Hackettstow sia considerato a tutti gli effetti come un terreno cimiteriale, da qui le esenzioni fiscali che hanno fatto storcere il naso ad alcuni.

Ivana, in ogni caso, è stata la prima ad essere inumata in quella che può essere considerata come una tomba di famiglia. Il New York Times ha pubblicato alcune immagini del luogo di sepoltura. Nel luogo in cui riposa Ivana, prima moglie di Trump e madre di Donald Jr., Ivanka ed Eric, si trova una semplice targa con il suo nome, le date di nascita e morte, e un cuscino composto da fiori bianchissimi. Prima della sepoltura, il terreno è stato consacrato.