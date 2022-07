Lavrov lascia in anticipo il G20 | La diretta della guerra

Mentre in Ucraina si sta continuando a combattere, le attenzioni in queste ore sono orientate da tutt'altra parte. In Indonesia infatti si è aperto il G20 dei ministri degli Esteri. Qui è atterrato anche il titolare della diplomazia russa, Sergej Lavrov, il quale ha preso parte ai lavori. Tuttavia, lo stesso Lavrov è andato poi via anticipatamente non prima però di aver rassicurato circa le intenzioni di Mosca di trattare con Ankara e Kiev per risolvere le questioni relative alla commercializzazione del grano. "Siamo pronti al dialogo - ha datto da Bali - siamo pronti a parlare per sbloccare il grano". Al vertice ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba, il quale però non era presente fisicamente in Indonesia ma è intervenuto in videoconferenza. Nel momento del suo discorso, hanno sottolineato fonti locali, Lavrov era già andato via. Ad ogni modo, il governo di Jakarta, Paese ospitatante, ha lanciato un appello per la fine del conflitto. Stesso appello arrivato dai ministri degli Esteri dei Paesi occidentali presenti a Bali durante i lavori.

Sul campo intanto si parla di un possibile attacco "in simultanea" contro Slovjansk e Kramatorsk, le due città del Donbass che mancano "all'appello" di Mosca, che i soldati russi starebbero preparando. L'ultima notte trascorsa in Ucraina è stata contrassegnata da nuovi raid nella zona e nuovi combattimenti nel quadrante interessato. Ieri Putin ha parlato di un'azione militare russa ancora in fase iniziale, segno di come la guerra è ben lontana dalla sua conclusione.

La diretta:

Ore 13:29| Raid a Snizhne, nella parte di Donetsk in mano ai filorussi

Media locali hanno mostrato una densa colonna di fumo provenire dalla località di Snizhne. Si tratta di una cittadina all'interno della parte di oblast di Donetsk controllata dai separatisti filorussi. In mattinata, nelle vicinanze, un raid attribuito agli ucraini aveva distrutto un deposito di munizioni.

Ore 13:02 | Raid russo lungo la costa della regione di Odessa

Caccia russi hanno lanciato missili contro obiettivi ucraini lungo la costa di Odessa. Lo hanno dichiarato su Telegram fonti del comando sud dell'esercito di Kiev. Nella zona sono stati attivati intorno alle 10:00, ora di Kiev, i sistemi antiaerei.

Ore 12:49 | Tre morti a Kharkiv a seguito di un bombardamento

Sarebbero almeno tre le vittime tra i civili nella città di Kharkiv a seguito di un raid missilistico russo. A riportarlo sono stati i media locali e le autorità della seconda città dell'Ucraina, tra le più bersagliate dall'inizio del conflitto.

Ore 12:27 | Mosca, condannato a 7 anni di carcere Alexei Gorinov

Il consigliere comunale di una municipalità di Mosca Alexei Gorinov, è stato condannato a 7 anni di carcere. A rivelarlo è stata Novaya Gazeta Europa. Il processo a Gorinov ha suscitato scalpore nelle settimane scorse in quanto il consigliere è stato tra coloro che ha considerato come "guerra" l'operazione militare in Ucraina, andando contro quindi le disposizioni della legge approvata a marzo che vieta l'uso di questo termine.

Ore 11:58 | Mosca: "Abbiamo distrutto due sistemi antinave Harpoon"

Il ministero della Difesa russo ha annunciato, tramite un comunicato diffuso dalle agenzie russe, la distruzione di due sistemi missilistici antinave Harpoon. Il tutto sarebbe avvenuto durante i bombardamenti notturni che hanno riguardato la regione di Odessa. La notizia è stata riportate anche dalla Reuters.

Ore 11:12 | Kiev: "Sei civili uccisi nell'oblast di Donetsk"

Le truppe russe hanno ucciso 6 civili e altri 21 sono rimasti feriti ieri nella regione di Donetsk. A renderlo noto è stato il governatore dell'oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sul suo canale Telegram. "Il 7 luglio - si legge - i russi hanno ucciso 6 civili della regione di Donetsk: a Kramatorsk, Sloviansk, Avdiivka, Siversk, Pokrovsky e Orlivka. Altre 21 persone sono rimaste ferite".

Ore 10:36 | Appello di Blinken a Mosca per sbloccare il grano ucraino

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha lanciato un appello al suo omologo russo durante i lavori del G20 dei ministri degli Esteri in corso a Bali. "L'Ucraina non è il tuo paese - si legge in una nota di Blinken - Il suo grano non è il tuo grano. Perché stai bloccando i porti? Dovresti far uscire il grano".

Ore 9:47 | Kiev: "Truppe russe provano ad avanzare verso Bakhmut"

"Le truppe russe stanno avanzando nella direzione di Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk, allo stesso tempo l'esercito ha respinto attacchi nelle direzioni di Kharkiv e Slavyan". Lo si legge in una nota emanata dallo Stato maggiore dell'esercito ucraino nel report stilato questa mattina e citato dal quotidiano Ukrainska Pravda.

Ore 9:01 | Lavrov assente durante discorso di Kuleba

A Bali è intervenuto in videoconferenza il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba. Il suo discorso però non sarebbe stato ascoltato da Lavrvov, il quale in quel momento aveva già lasciato la riunione dei ministri degli Esteri del G20.

Ore 8:10 | Lavrov: "Pronti a negoziare sul grano"

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, si è detto pronto a negoziare con Ucraina e Turchia per lo sblocco della situazione relativa al commercio del grano. "Siamo pronti al dialogo - ha detto mentre era presente a Bali per il G20 - Siamo pronti a dialogare per sbloccare la situazione".

Ore 7:00 | Appello dell'Indonesia, presidente di turno del G20: "Fermare la guerra"

Il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi, ha lanciato un appello per la fine della guerra. "È nostra responsabilità porre fine alla guerra il prima possibile - si legge in un comunicato - e risolvere le nostre divergenze al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia".