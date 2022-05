"Nessuna vendetta contro Mosca": la ricetta di Macron per il dopoguerra

Una pace sì, ma duratura e senza umiliazioni per gli sconfitti. È questo il senso del discorso tenuto oggi dal presidente francese Emmanuel Macron a conclusione dei lavori, tenuti a Strasburgo, della Conferenza sul futuro dell'Europa.

“ Quando la pace tornerà sul suolo europeo dovremo costruire i nuovi equilibri di sicurezza e dovremo insieme non cedere mail alla tentazione né dell'umiliazione né dello spirito di vendetta ”, ha dichiarato Macron parlando davanti la platea della Conferenza riunita nella città che ospita l'europarlamento. “ Già troppo in passato queste scelte hanno devastato il cammino della pace ”. Il presidente francese sembra quindi voler pensare già al dopoguerra, a quando l'attuale conflitto tra Russia e Ucraina avrà una soluzione. E lo fa partendo da quella che secondo lui è la più importante lezione proveniente dal passato: stringere una pace che non costituisca terreno fertile per future guerre.

Non a caso Macron ha menzionato quanto accaduto con i trattati di Versailles, siglati dopo la Prima guerra mondiale e che hanno visto condizioni troppo pesanti per gli sconfitti. “ Quei trattati – ha detto il capo dell'Eliseo – sono stati segnati dall'umiliazione della Germania ”. Un chiaro riferimento alle difficoltà attraversate da Berlino dopo la grande guerra e alle condizioni economiche e sociali in grado di favorire, a quel punto, l'ascesa dei nazionalismi. Con tutte le conseguenze poi ben note.

A questo punto, Macron ha esplicitamente parlato dell'attualizzazione del suo concetto di pace nel contesto di Ucraina e Russia. “ Domani avremo una pace da costruire – ha rimarcato – non dimentichiamolo mai. Dovremo farlo con Ucraina e Russia attorno al tavolo ”.

Una dichiarazione politicamente rilevante, in quanto pone esplicitamente Mosca come attore da considerare in futuro per giungere a un accordo e alla fine del conflitto. Circostanza oggi niente affatto scontata, vista la quasi totale interruzione dei rapporti economici con la Russia e le sanzioni ad essa applicate dopo la scelta del Cremlino di aggredire l'Ucraina.

“ Il raggiungimento della pace – ha quindi concluso Macron – non sarà fatto in negazione, né in esclusione reciproca, né anche nell'umiliazione ”. In questa fase del conflitto, Parigi si è posta sempre come principale mediatrice dell'Europa. Subito dopo la sua rielezione, conclamata nella giornata del 26 aprile scorso, Macron ha telefonato a Putin per la sesta volta dall'inizio delle ostilità.

Oggi l'Eliseo si candida a promotore di una futura trattativa di pace, non solo e non tanto per il raggiungimento di un cessate il fuoco, quanto invece per la stesura di un accordo più generale capace, nell'ottica francese, di non creare umiliazioni e quindi future condizioni per nuove guerre.