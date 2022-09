"Non funziona". Così la sinistra svedese smonta il buonismo sull'immigrazione

Giuseppe Prezzolini diceva che se il " progressista è l’uomo di domani ", il " conservatore è l’uomo di dopodomani ". Ne sanno qualcosa in Svezia, dove il sogno progressista-multiculturale di integrazione e inclusione di migliaia di immigrati si è trasformato in incubo fatto di periferie fuori controllo, per stessa ammissione dei rappresentanti della sinistra svedese. L'ascesa dei Democratici svedesi alle recenti elezioni politiche è la prova che qualcosa nel Paese scandinavo non ha funzionato sotto il profilo dell'integrazione e che le ripercussioni sulla società di un'immigrazione fuori controllo sono tangibili. La Svezia, ha sottolineato lo scorso aprile, fuori tempo massimo, la premier social democratica Magdalena Andersson a seguito dei disordini scoppiati nella città di Malmo, non è riuscita a integrare il vasto numero di immigrati che ha accolto negli ultimi due decenni, portando alla creazione di " società parallele e violenza tra bande ".

Fine dell'utopia del multiculturalismo

Sempre Prezzolini affermava che " il conservatore è un freno all'utopia e agli utopisti, che s'innamorano di cose e di idee mai sperimentate e che, quando si realizzano, si rivelano ben diverse da come se le immaginavano ". Forse la sinistra sperava che il multiculturalismo producesse una sorta di paradiso terrestre, ma la società liberal-progressista svedese si è presto scontrata con un'amara realtà dei fatti, anche in termini valoriali, con un'immigrazione che ha riprodotto, soprattutto nelle periferie, le dure leggi (conservative in senso islamico) della shari'a, con buona pace dei diritti Lgbt e dell'emancipazione femminile. Per non parlare del salafismo, in costante crescita. Quando la sinistra svedese ha capito l'errore storico che ha commesso, era troppo tardi.

La svolta della sinistra scandinava

" C'è stata una profonda evoluzione del Partito socialdemocratico svedese negli ultimi tre anni " spiega a LeFigaro Tino Sanandaji, l'economista svedese di origine curda che ha scritto "Mass Challenge", citato dal Foglio. Fino al 2019, sottolinea, la posizione ufficiale del partito era che l'immigrazione non avesse alcun impatto, " che fosse necessario salvare lo stato sociale e che coloro che ritenevano i tassi di immigrazione più elevati come la causa del drammatico aumento della violenza fossero dei razzisti ". Ora, " la posizione ufficiale dei Socialdemocratici è di ammettere che l'immigrazione contribuisce alla segregazione ". La Svezia, afferma l'economista, " è una società del consenso: quasi l'intero spettro politico, a eccezione di una piccola minoranza, era favorevole all'apertura delle frontiere nel 2015 o nel 2016, e l'intero spettro politico, a eccezione di una piccola minoranza, ora sostiene la limitazione dell'immigrazione ".