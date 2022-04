"Temo che qualcuno voglia continuare... ": i dubbi di Capuozzo sulla guerra

Dietro la guerra in Ucraina potrebbero esserci degli interessi nascosti, interessi che avrebero necessità di vedere il conflitto durare più a lungo. Ad ipotizzare un simile scenario è il giornalista Toni Capuozzo, che in questi mesi si è distinto per la sua posizione sullo scontro attualmente in atto fra Russia e Ucraina e per le sue domande che hanno più volte provocato polemiche.

La fine della guerra? Possibile, secondo Capuozzo. " Mosca la spara grossa: la guerra durerà fin quando durerà la minaccia della Nato. Ma poi mette per iscritto le sue richieste: Crimea riconosciuta come parte della Russia, indipendenza del Donbass ", scrive infatti il giornalista in un suo recente post su Facebook. Con la Russia disposta a venire a patti, prosegue l'ex vicedirettore del Tg5 nella sua analisi, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky non resterebbe altro che chiedere di tornare alle linee di separazione del 23 febbraio, " ingoiare il rospo Crimea e rivendicare per il Donbass un’autonomia all’interno dell’Ucraina, garantita dalla comunità internazionale ". Insomma, procedendo in tal senso, un cessate il fuoco non sarebbe affatto impossibile, basterebbe volerlo.

" Entrambe le parti in conflitto avrebbero di che cantare vittoria, e leccarsi le ferite, e un'Europa mediatrice potrebbe organizzare referendum di autodeterminazione, eccetera ", afferma Capuozzo. E allora che cosa starebbe impedendo l'interruzione del conflitto? Che ci sia qualcuno contrario? Capuozzo pare avere proprio questo timore. Qualcuno potrebbe voler continuare, " perché bisogna farla pagare a Putin, e logorare la Russia, e portare a termine il risorgimento ucraino ".