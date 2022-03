Mille km per fuggire dalle bombe: il bimbo ucraino diventato eroe

“Il più grande eroe della notte” : così è stato definito il bambino di 11 anni che ha percorso 1.000 chilometri da solo, dall’Ucraina alla Slovacchia, per sfuggire alle bombe russe. Una storia emozionante che ha fatto il giro del web, commuovendo tutti, specialmente in queste ore drammatiche di escalation della crisi.

Come riportato dalla Cnn, il bambino viveva a Zaporizhzhia, città situata sul fiume Dnepr, nel sud-est dell'Ucraina, dove l’esercito di Vladimir Putin ha occupato la più grande centrale nucleare d’Europa. Tutto ciò che aveva con sé era un sacchetto di plastica, il suo passaporto e un numero di telefono scritto sulla mano: “È venuto da solo perché i suoi genitori dovevano rimanere in Ucraina” , ha confermato il ministero dell’Interno slovacco.

La madre dell’undicenne ha diffuso un videomessaggio sui social network, spiegando tra le lacrime di essere vedova e costretta a prendersi cura dell’anziana madre, immobilizzata a letto. La donna ha evidenziato di essere stata obbligata a prendere la sofferta decisione di fare partire il figlioletto da solo: “Grazie per aver salvato la vita del mio bambino, nel vostro piccolo Paese ci sono persone dal cuore grande” , l’elogio alla comunità slovacca.

Il bambino ha raggiunto alcuni suoi parenti a Bratislava e fortunatamente sta bene: solo una grande stanchezza per l'enorme fatica del viaggio. Il ministero dell’Interno slovacco ha confermato che i volontari si sono presi cura di lui sin dal primo momento: “Ha conquistato i funzionari con il suo sorriso e con una determinazione degna di un eroe” .

Ricordiamo che negli ultimi giorni hanno lasciato l’Ucraina circa 1,7 milioni di persone, secondo i dati delle Nazioni unite, ma il numero è destinato ad aumentare esponenzialmente: secondo una stima dell’Onu, circa 5 milioni di ucraini saranno costretti a lasciare casa per rifugiarsi nelle nazioni vicine come Polonia, Ungheria, Romania e Moldavia. In Italia sono già arrivate 11 mila persone in meno di due settimane.