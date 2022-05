"Colpiti dal fuoco amico": l'errore choc dell'artiglieria russa

Gli ucraini si staranno anche dimostrando molto più tenaci del previsto ma a volte hanno la strada spianata dagli errori incredibili commessi dall'esercito di Putin. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto poche ore fa quando i soldati russi hanno lanciato missili termobarici contro le loro stesse truppe e posizioni. La rivelazione è stata fatta dall'ex giornalista ed editore ucraino, Viktor Kovalenko, che ha ripreso quanto dichiarato sulla propria pagina Facebook dal 97° battaglione di fanteria ucraino che ha emesso una lettera di ringraziamento, volutamente ironica e di scherno, verso le truppe russe.

"Soddisfazione per le vostre azioni"

" La leadership del 97° battaglione di fanteria esprime soddisfazione per le azioni degli occupanti russi ", scrivono gli ucraini sul social, per l'utilizzo del " pesante sistema antincendio Sunsepak in direzione Zaporizhzhia contro le loro posizioni " che di ha fatto ha " bruciato gli occupanti dalla terra ucraina. Tali azioni sono percepite positivamente e ampiamente sostenute dai militari ucraini ". Non sembra vero ma, nel bel mezzo di una sanguinosa guerra, i russi sono stati capaci a tal punto da commettere queste azioni scriteriate contro loro stessi da essere presi pubblicamente in giro dalla popolazione che teoricamente dovrebbe subire di più. " Capiamo che a maggio c'è la tradizione di cucinare il kebab, ma abbiamo una nota: si brucia nel territorio russo. Perché in Ucraina non siete per niente benvenuti! ", continua il post tra il serio e il faceto. Alla fine, però, il discorso torna più serio e in linea con quanto chiede Kiev dall'inizio del conflitto. " E il nostro 97° battaglione di fanteria continua a distruggere gli occupanti sulla terra ucraina in difesa e seguendo gli ordini della leadership. Gloria all'Ucraina!"

Cosa sono i missili termobarici

Sembra incredibile ma è la confusione, la frustrazione ed evidentemente anche una cattiva guida che porta a compiere questi errori clamorosi. Come spiega Kovalenko, i missili in questione sarebbero TOS-1A termobarici che, come abbiamo visto sul Giornale.it, sono armi devastanti che possono distruggere bersagli molto grandi grazie alla fortissima onda d'urto che riescono a sprigionare. Come ricorda IlMessaggero, il TOS-1A è soprannominato "Burattino" ed è un " lanciarazzi multiplo montato sui carri armati T-72 ". A questo punto, circola però anche l'ipotesi che possa essersi trattato di qualcosa di studiato a tavolino come gli ammutinamenti degli ultimi giorni di cui abbiamo ampiamente parlato.

Cos'è la "Legione Russia libera"