Morde una focaccia e trova pelle di serpente

Morde la focaccia e scopre di aver messo in bocca della pelle di serpente. È quanto accaduto a una donna indiana a Thiruvananthapuram, capitale dello stato del Kerala. A raccontarlo i media locali e diverse agenzie, a cui non è passato inosservato un pasto insolito.

Una donna in compagnia della figlia, durante una pausa dal lavoro, si era recata al ristorante un hotel, situato nei pressi della propria abitazione. Dopo essersi seduta al primo tavolo libero, aveva ordinato appunto uno spuntino. Il problema è che quando è andata a masticare quella che doveva essere una semplice piadina, all’apparenza deliziosa, i suoi denti si sono imbattuti in qualcosa di più duro. L’oggetto misterioso, ben nascosto dalla salsa e dalla carta per avvolgerlo, erano squame di rettile. Difficile, secondo il racconto della figlia, distinguerle, essendo più o meno dello stesso colore dell’incarto.

Per fortuna, la donna non sembra aver ingoiato nulla, né aver accusato alcun malore. Nonostante ciò, si è rivolta subito alle autorità locali. Le istituzioni sanitarie del luogo hanno ispezionato in poche l’attività, dove hanno riscontrato che non erano rispettati i parametri minimi richiesti per quanto riguarda l’igiene. Ecco perché è stato prontamente il sigillo davanti alla porta dell’albergo e in modo particolare della sala dove venivano serviti spuntini e pasti.

“Abbiamo ispezionato – hanno rivelato gli ispettori alle agenzie locali – immediatamente l’hotel ed era in pessime condizioni. Abbiamo notificato un avviso di chiusura immediato. Dalle indagini preliminari, comunque, abbiamo rilevato che la pelle del serpente era nel giornale usato per avvolgere il cibo” .

Il mistero, quindi, resta come mai il tessuto del serpente, rilasciato durante la stagione della muta, si fosse trovato nell’involucro per avvolgere le focacce e soprattutto come possa essere stato confuso con il foglio utilizzato per servire. Un dubbio su cui si sono interrogati anche i social. Diverse le persone che su Facebook hanno commentato il non tradizionale avvenimento.