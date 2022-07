Mosca pianifica la presa di Lugansk | La diretta della guerra

Prosegue la lenta ma costante marcia russa nel Donbass. Le forze di Mosca sono entrate a Lysychansk avanzando a fondo nel cuore dell'ultima e rilevante roccaforte ucraina rimasta nell'oblast di Lugansk. Kiev ha dichiarato che il suo esercito continua a resistere, sopportando l'incessante bombardamento russo, e che il centro non è ancora stato conquistato. Dall'altra parte, tuttavia, i filorussi locali affermano di aver già preso possesso delle zone nevralgiche di Lysychansk. In ogni caso, la situazione per gli ucraini è delicatissima. Anche perché, come ha evidenziato il think tank Institute for the Study of War (ISW), le truppe del Cremlino stanno conducendo operazioni offensive a sud-ovest di Lysychansk, probabilmente con l'intenzione di spingersi verso Siversk e completare la cattura dell'intero oblast di Lugansk.

Gli alti comandi dell'esercito ucraino non hanno parlato pubblicamente di "ritiro di truppe", ma non hanno neppure riferito di battaglie difensive. Il ministro degli Interni di Kiev, Vadym Denysenko, ha vagamente affermato che le forze russe hanno " un'alta probabilità " di catturare Lysychansk, ma che avranno difficoltà ad avanzare nell'oblast di Donetsk, oltre Slovyansk e Kramatorsk. Dopo aver preso il controllo di Lysychansk, Mosca potrebbe effettivamente chiudere il discorso Lugansk dando la priorità alle posizioni nemiche situate a Siversk, prima di rivolgere tutta l'attenzione a Slovyansk e Bakhmut.

Sul fronte ucraino, invece, è probabile che Kiev stia pianificando un modo per minacciare le linee di comunicazione di terra russe in tutto l'oblast di Kharkiv utilizzando armi fornite dall'Occidente. I contrattacchi delle forze ucraine, uniti all'attività partigiana, continuano a costringere Mosca a dare la priorità alle operazioni difensive lungo l'asse meridionale. Qui, tra l'altro, l'aeroporto di Melitopol, città controllata dai russi, è stato colpito presumibilmente da un raid ucraino.

La diretta

Ore 10:12 | Nella notte razzi russi su Kharkiv

Nella notte i russi hanno colpito Kharkiv con razzi ma non si registrano visite. Lo ha riferito il capo dell'Ova Oleg Sinegubov come riportano i media ucraini. I russi hanno anche attaccato abitazioni private nel distretto di Novobavar. Le finestre di una casa e di una scuola vicine sono state fatte saltare in aria. Ferita la proprietaria della casa, una donna di 54 anni, ricoverata in ospedale.

Ore 9:23 | Oltre 30 attacchi contro la città occupata di Melitopol

Le forze militari ucraine hanno colpito una base nella città di Melitopol, occupata dai russi, con oltre 30 attacchi. Lo ha dichiarato il sindaco in esilio della città. Gli attacchi hanno colpito un'area meridionale della città, dove si trova il suo aeroporto, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa Ria Novosti.

Ore 8:27 | Consigliere Zelensky: "Lysychansk potrebbe cadere in mani russe"

Il consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych ha ammesso che la città di Lysychansk potrebbe cadere in mani russe, mentre si intensificano i combattimenti nell'ultimo bastione dell'Ucraina nella provincia orientale di Luhansk. Lo riferisce il Guardian.

Ore 8:27 | Intelligence Gb: "Referendum Kherson? Russi pronti a truccare voto"

Il referendum sull'adesione dell'Oblast di Kherson alla Federazione Russa entro l'autunno 2022, preannunciato dall'amministrazione filorussa insediata nella regione occupata dalle truppe di Mosca, sarà "un voto pseudocostituzionale nel tentativo di legittimare il controllo sulla regione": lo rileva l'intelligence militare britannica, che comunque avverte che "molto probabilmente" l'amministrazione russa "sarà pronta a truccare il voto per ottenere un risultato accettabile".

Ore 8:10 | Governatore russo Kursk: "Abbattuti due droni"

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due droni ucraini Strizh in avvicinamento a Kursk. Non si sono registrate vittime. Lo riferisce il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, sul suo canale Telegram secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa 'Tass'.

Ore 8:00 | Kiev: "Russi subiscono perdite ma avanzano a Lysychansk"

L'esercito russo sta subendo perdite significative ma continua ad avanzare a Lysychansk, ultima roccaforte ucraina nell'oblast di Lugansk, nel Sud-Est del Paese. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Sergiy Gaidai, citato da Ukrinform. Nella città - ha spiegato - "gli edifici amministrativi sono stati completamente distrutti in brevissimo tempo. Lysychansk è presa d'assalto da un grande numero di soldati russi che impiegano tutte le armi che hanno a disposizione. Stanno prndendo piede a Verkhniokamianka".

Ore 7:30 | Kiev: "Respinto attacco russo vicino a Prudyanka"

Le forze armate ucraine avrebbero respinto con successo un assalto nemico vicino a Prudyanka. Lo riferisce, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe avrebbero effettuato un attacco aereo vicino a Mospanovo e Grakove. Ci sarebbero stati anche dei bombardamenti a Ruska Lozova, Perepod, Verkhniy Saltiv, Zamulivka, Volobuivka, Milova, Protopopivka, Pytomnyk, Prudyanka e Nortsivka.

Ore 6:35 | Esplosioni nella città russa di Belgorod: almeno 3 morti

Almeno tre persone sono morte e altre quattro rimaste ferite nella città russa occidentale di Belgorod, non lontano dal confine con l'Ucraina. Le autorità locali - citate dall'agenzia russa Tass - hanno parlato di una serie di forti boati a cui ha fatto seguito un incendio, nel quale sono stati danneggiati 11 condomini e 39 case. Le cause dell'evento non sono state ancora chiarite.

Ore 6:30 | Esplosioni a Melitopol: possibile raid ucraino

Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol e nell'aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Al momento non ci sono informazioni circa eventuali vittime.

Ore 6:00 | Zelensky: "2.610 città e villaggi ancora occupati dai russi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che dallo scoppio della guerra, il 24 febbraio, i territori di 10 regioni dell'Ucraina sono stati colpiti e che da allora è stato possibile liberare 1.027 città e villaggi. Altri 2.610 sono ancora sotto l'occupazione russa e molti dovranno essere ricostruiti, ha aggiunto Zelensky nel consueto messaggio video ripreso da Ukrainska Pravda, in vista della conferenza internazionale sulla ricostruzione in programma lunedì a Lugano.