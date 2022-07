"Si preparano ad annettere i territori conquistati": svelato il piano del Cremlino | La diretta

Per capire le prossime mosse della Russia in Ucraina è utile misurare la temperatura dell’opinione pubblica russa. A Mosca e dintorni, infatti, stanno crescendo sensibilmente gli appelli favorevoli alla guerra, rivolti da blogger e influenti voci nazionalisti all’indirizzo di Vladimir Putin. L'ex comandante militante russo e blogger nazionalista, Igor Girkin, ha ad esempio presentato un ampio elenco di azioni militari, economiche e politiche che, secondo il suo punto di vista, la Russia dovrebbe intraprendere per vincere la guerra in Ucraina. In particolare, viene chiesto al capo del Cremlino di espandere gli obiettivi militari sul territorio ucraino, mobilitare completamente lo stato di guerra e abbandonare la dicitura "operazione militare speciale" per parlare espressamente di guerra.

Girkin ha parlato, inoltre dell’esigenza di riunificare l'intero territorio di "Novorossiya" - che includerebbe gli oblast di Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk, nonché Kryvyi Rih - con la Federazione Russa, nonché la creazione di uno stato Malorossiya (tutta l'Ucraina fino al confine con la Polonia), da riunificare con la Russia attraverso lo Stato dell'Unione Russia-Bielorussia. Quella di Girkin è soltanto una delle tante voci nazionaliste presenti in Russia. Resta tuttavia da capire se queste voci di corridoio verranno semplicemente ignorate da Putin oppure ascoltate dal capo del Cremlino. Certo è che in passato il presidente russo ha dimostrato di interessarsi, almeno in parte, a simili prese di posizioni.

Nel frattempo, gli Stati Uniti sono convinti che la Russia intenda annettere il territorio ucraino conquistato lo scorso autunno. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha annunciato che il Cremlino sta " esaminando piani dettagliati " per annettere Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. Sul campo di battaglia, invece, le forze del Cremlino hanno ripreso ad avanzare verso Slovyansk da sud-est di Izyum e intorno a Barvinkove. Mosca ha anche continuato gli attacchi di terra a est di Siversk e ottenuto un successo parziale negli attacchi di terra a est di Bakhmut. Secondo quanto riportato dall’Institute for the Study of War (ISW), le truppe russe si sono impegnate in feroci battaglie di posizione a Hryhorivka, Spirne, Ivano-Darivka, Serebryanka e Verkhnokamyanske, tutte situate entro 10 chilometri a est di Siversk.

La diretta

Ore 8:56| Cremlino: "In autunno Putin effettuerà altri viaggi all'estero"

Il presidente russo, Vladimir Putin, intende effettuare altri viaggi all'estero in autunno ed "i preparativi sono in corso". Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Tass.

Ore 8:40 | Shoigu ispeziona raggruppamento russo "Zapad" che partecipa a operazioni militari

Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha ispezionato il raggruppamento "Zapad" dell'esercito di Mosca che sta prendendo parte alla "operazione speciale" in Ucraina. Lo ha affermato questa mattina il ministero della Difesa russo in una nota. In particolare Shoigu ha dato istruzioni per aumentare l'efficienza della distruzione dei droni nelle aree al confine con la Russia.

Ore 8:23 | Siria rompe relazioni diplomatiche con Ucraina

La Siria ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Ucraina sulla base del principio di reciprocità. Lo ha annunciato una fonte del ministero degli Esteri di Damasco, citata dall'agenzia di stampa ufficiale Sana.

Ore 8:00 | Intelligence Gb: "Ponte Antonovskiy vulnerabilità chiave per Mosca"

Il ponte Antonovskiy sul fiume Dniepr è probabilmente ancora utilizzabile dopo il recente attacco ucraino ma rimane una "vulnerabilità chiave" per le forze russe che occupano Kherson. Lo sottolinea l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica. "Le autorità della Kherson occupata dai russi hanno riportato che il ponte Antonovskiy sul fiume Dniepr è stato colpito dalle forze ucraine", si legge nell'aggiornamento, "i post sui social media mostrano apparenti danni da combattimento sulla carreggiata del ponte". E' altamente probabile che il ponte resti utilizzabile ma è una vulnerabilità chiave per le forze russe", osservano gli 007 di Londra, "è uno dei due attraversamenti stradali sul Dniepr attraverso i quali la Russia può rifornire o ritirare le sue forze nel territorio che ha occupato a Ovest del fiume".

Ore 7:30 | Intelligence Gb: "Progressi minimi per offensiva Mosca in Donbass"

L'offensiva russa in Donbass "continua a registrare progressi minimi" e "le forze ucraine tengono la linea". Lo si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica.

Ore 7:00 | Governatore Dnipropetrovsk denuncia attacco russo a Nikopol

E' di due morti e nove feriti il bilancio di un attacco missilistico russo sulla città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore regionale, Valentyn Reznichenko, sul proprio canale Telegram. Sei vittime sono state ricoverate in ospedale, tra cui quattro bambini, ed il più giovane ferito ha solo tre anni.

Ore 6:30 | Casa Bianca: Russia si sta preparando ad annettere i territori che controlla

La Russia sta iniziando a porre le basi per annettere i territori ucraini sotto il suo controllo: una dinamica simile al 2014, che rappresenta una diretta violazione della sovranità nazionale del Paese. Lo ha detto John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, durante un briefing alla Casa Bianca.

Ore 6:00 | Putin: "Gazprom rispetterà in pieno impegni esportazioni"

Il colosso energetico Gazprom, controllato dal Cremlino, è pronto ad adempiere "in pieno" ai suoi obblighi in materia di esportazioni di gas. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando ai giornalisti dopo la sua visita a Teheran. "Gazprom ha adempiuto, sta adempiendo e adempirà pienamente ai suoi obblighi", ha detto Putin.