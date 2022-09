"Non è la benvenuta". La richiesta choc di Carlo a Harry

Fa discutere l’assenza di Meghan Markle al capezzale della regina Elisabetta II. Sono diverse le voci che circolano sulla mancata partecipazione al lutto della famiglia reale da parte della duchessa del Sussex. Un piccolo giallo che molto probabilmente non verrà mai risolto, anche se è evidente che gli animi non saranno stati molto sereni in quei momenti in cui i familiari più stretti della regina si precipitavano nel castello di Balmoral per assistere alle ultime ore di vita di Elisabetta II. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale inglese Sun, prima che si verificasse il decesso della sovrana, re Carlo III avrebbe detto al figlio Harry di non portare la moglie Meghan a Balmoral perché non sarebbe stata la benvenuta.

Harry e Meghan, che si trovavano in Inghilterra quando le condizioni della regina sono peggiorate, erano pronti a partire per la Scozia nonostante le tensioni degli ultimi anni. Secondo il Sun, il principe, che si trovava a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto una chiamata dal padre che gli avrebbe chiesto di non portare Meghan. “Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste” , avrebbe riferito una fonte al giornale. “Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che l'evento era riservato ai famigliari più stretti” , avrebbe aggiunto la fonte, secondo cui “Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta” .