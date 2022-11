“Non sarai mai più un reale”. Carlo III gela il principe Andrea

Il principe Andrea non servirà mai più la Corona britannica. Una sentenza inappellabile, che sarebbe stata emessa, come racconta il Daily Mail, da re Carlo III pochi giorni prima della morte di Elisabetta II. Il duca di York sarebbe “distrutto” , dicono le fonti, avrebbe addirittura “pianto” e alcune voci riferiscono che il suo stato di salute starebbe destando non poche preoccupazioni a corte.

È davvero finita per il principe Andrea?

Il duca di York, secondo quanto sostenuto dagli insider, avrebbe sperato fino all’ultimo di tornare a svolgere i suoi doveri pubblici, riconquistando i titoli e i patronati perduti dopo lo scandalo Epstein e le accuse di violenza sessuale formulate da Virginia Giuffre. Andrea avrebbe creduto di potersi lasciare alle spalle il suo passato, soprattutto dopo il pagamento dell’indennizzo da 12 milioni di sterline proprio alla signora Giuffre. Inoltre sarebbe stato sicuro di poter contare su sua madre, la quale gli aveva permesso di accompagnarla all’Abbazia di Westminster, lo scorso marzo, per partecipare alla messa in onore del principe Filippo. Un gesto che aveva sorpreso i media e l'opinione pubblica britannica, facendo pensare che il perdono fosse vicino.

Ma le cose non sarebbero andate così. A quanto sembra Andrea non perdeva occasione per accennare alla monarca il suo desiderio di tornare alla vita pubblica. Una fonte, però, ha riferito che Elisabetta II non avrebbe promesso proprio nulla al figlio, anzi: “In alcune occasioni [la Regina] diceva cose vagamente concilianti, ma la maggior parte delle volte cambiava argomento per evitare di parlare [della questione]". Re Carlo III, invece, avrebbe messo le cose in chiaro fin da subito con il fratello, proprio pochi giorni prima che la regina Elisabetta morisse. Il sovrano, allora ancora erede al trono, e il principe Andrea si sarebbero incontrati a Birkhall per un colloquio, durante il quale avrebbe assicurato al duca che il suo tenore di vita non sarebbe cambiato, ma “la tua vita pubblica come royal è finita. Devi accettarlo”.

Andrea in lacrime

“Fino al faccia a faccia con suo fratello, Andrea credeva che ci fosse un modo per tornare indietro, che fosse possibile riabilitarlo e dargli un ruolo...”. Invece “è uscito dall’incontro scosso. È ancora sotto choc. È completamente perso e molto depresso”, ha continuato la fonte. A quanto risulta il principe Andrea si sarebbe addirittura lasciato andare a un “pianto” inconsolabile dopo il meeting. “Non riesce a capire che non c’è posto per lui nella vita pubblica... È abbattuto. Trova difficile elaborare la realtà di come sarà la [sua] vita da ora in poi”.

Non ci sarebbe più alcuna possibilità per il duca di York. La sua immagine sarebbe definitivamente rovinata dagli scandali e re Carlo III non ci penserebbe affatto a compromettere il nuovo corso della monarchia britannica offrendo aiuto al fratello caduto in disgrazia. Il principe Andrea non dovrebbe prendere parte neppure al Remembrance Sunday del prossimo 13 novembre. La sua carriera al servizio della monarchia sembra davvero chiusa e il duca dovrà farsene una ragione.