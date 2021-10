Parlamentare britannico accoltellato in Chiesa

David Amess, parlamentare britannico del partito conservatore, è stato accoltellato "ripetutamente" durante un incontro con i propri elettori in una chiesa dell'Essex, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea.

Amess è stato soccorso sul luogo dell'aggressione, dopo che l'allarme era arrivato alle forze dell'ordine attorno alle 12.05, ora locale. Per il momento le sue condizioni non sono note. L'accoltellatore è stato arrestato e gli investigatori inglesi hanno fatto sapere di non essere alla ricerca di altre persone. L'identità dell'uomo non è ancora stata diffusa e il movente è sconosciuto. L'area che circonda l'edificio religioso è stata chiusa dagli agenti delle forze dell'ordine. Amess è stato accoltellato durante ua "surgery", uno degli incontri faccia a faccia, caratteristici nella politica inglese, che spesso i rappresentati tengono con i propri elettori.

Amess, 69 anni e origini nella periferia orientale di Londra, fu eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni nel 1983 e non ha mari ricoperto incarichi di governo o in Parlamento. Tra i suoi interessi, il parlamentare indica sul proprio sito web " il benessere degli animali e le tematiche pro-life ". Ha cinque figli. Subito sono arrivati i commenti di solidarietà da colleghi e amici. Keith Starmer, segretario del Partito Laburista, ha twittato: " Si tratta di una notizia orribile, sono sotto choc. Mando un pensiero a David, alla sua famiglia, al suo staff ".

Nel 2000, il parlamentare liberal-democratico Nigel Jones era stato attaccato da un uomo armato di spada, che aveva ferito Jones e ucciso un suo assistente che aveva tentato di difenderlo. Nel 2010 il parlamentare laburista Stephen Times era stato accoltellato - sopravvivendo, per fortuna - durante un incontro con i suoi elettori. Nel 2016 Jo Cox, anche lei parlamentare del Labour e fervente europeista, venne uccisa a colpi di arma da fuoco e poi ripetutamente accoltellata da un estremista di destra, pochi giorni prima del referendum sulla Brexit. Il marito di Jo Cox ha commentato l’accoltellamento dicendo che "un attacco ai nostri rappresentati è un attacco alla democrazia intera. Non ci sono scuse, non ci sono giustificazioni. È quanto di più codardo possa esistere".