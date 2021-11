"Nel Palazzo Carolina...". La voce choc su Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è tornata del principato dopo una lontanaza durata mesi. È tornata nel suo Paese d'adozione ma non a casa con i figli e con il marito Alberto. Infatti, la principessa si trova nuovamente ricoverata, anche se stavolta non è dall'altra parte del mondo. Charlene sarebbe in una struttura svizzera, e a dubitare di quanto sta accadendo all'interno della famiglia reale monegasca è il settimanale Voici, che solleva alcune insinuazioni sulla reale situazione degli eredi di Ranieri di Monaco.

" Charlene ha retto una settimana a Monaco, ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo ", si legge su Voici, che riporta quanto riferito da una fonte vicina alla famiglia monegasca. Quanto accade tra le mura della Rocca non è dato saperlo, i Grimaldi di Monaco sono molto riservati e non ammettono intromissioni. Tuttavia, qualche voce riesce a trapelare e da Palazzo dicono che Charlene è " determinata a salvarsi ", qualunque cosa questo significhi.

Pare che la principessa non fosse ancora pronta a fare ritorno a Monaco, ma avesse bisogno di trascorrere ancora del tempo in Sudafrica ma, proprio per le pressioni imposte dal principato, sia tornata in Europa. Da mesi si rincorrono voci di un possibile divorzio tra Charlene e Alberto, che probabilmente anche per dissipare questo gossip ha spinto per il rientro in patria di Charlene, che però è durato circa una settimana. L'intenzione di Alberto di Monaco era quella di farsi vedere insieme nell'ultimo viaggio diplomatico e, soprattutto, per le celebrazioni della festa nazionale. " Sua moglie non era pronta a rientrare, è stato Alberto a insistere perché voleva che lei lo accompagnasse a Dubai il 13 novembre e che fosse presente alle celebrazioni per la festa nazionale. Charlene ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati ", dice ancora la fonte di Voici.

Ed è anche per questo motivo che il settimanale ipotizza che al suo ritorno a Monaco, che non è al momento in programma nel futuro imminente, la principessa Charlene potrebbe firmare le carte del divorzio da Alberto di Monaco, mettendo fine al matrimonio e rompendo la catena che l'ha legata al principato negli ultimi anni.