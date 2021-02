Il principe Filippo è ancora in ospedale. Ma non vuole troppe attenzioni

Il principe Filippo è ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra dallo scorso 16 febbraio, a causa di un malore imprecisato, ma la sua tempra non è stata minimamente scalfita, tanto che da Buckingham Palace filtra la notizia secondo cui il duca “è di buon umore” . Le fonti di Palazzo ci assicurano anche che “è stato accompagnato in auto, non in ambulanza” , perché “non si sentiva bene, quindi il medico personale gli ha consigliato di fare degli accertamenti”. Non vi sarebbe stato “nessun ricovero d’urgenza” , precisano ancora da Palazzo, ma “il duca di Edimburgo rimarrà a riposo e in osservazione per alcuni giorni” in via precauzionale.

In effetti sembra che le condizioni del principe Filippo non siano affatto preoccupanti. A tal proposito l’Express ha appena riportato le dichiarazioni del giornalista Nick Dixon di Good Morning Britain, il quale ha rivelato: “Non ci sono aggiornamenti da Buckingham Palace, ma di base ci hanno detto che potrebbe essere dimesso in qualsiasi momento”. È stata anche esclusa l’ipotesi coronavirus, visto che Filippo e la regina Elisabetta sono stati già vaccinati lo scorso gennaio.

Se pensate, poi, che l’ambiente asettico dell’ospedale e il timore per la sua salute possa alterare il carattere riservato e un po’ riottoso del duca di Edimburgo, siete fuori strada. Almeno secondo la biografa Penny Junor, che ha dichiarato a BBC Breakfast: “Filippo è un uomo discreto, non ama eccessive attenzioni e non vuole che le persone si agitino per lui” e ha continuato: “Una certa situazione potrebbe irritarlo e, visto che è pure schietto, non credo si faccia problemi a dirlo. Insomma, non è proprio il paziente ideale”. Con ogni probabilità il principe Filippo sta ripetendo questo schema di comportamento anche in ospedale, fedele al suo usuale low profile e convinto che meno persone gli staranno intorno, meglio sarà per tutti.

Il duca ha fatto della discrezione la sua cifra. Mai una volta lo abbiamo visto rubare la scena a Sua Maestà, nemmeno quando ha pronunciato le sue gaffe più esilaranti che, al contrario, sono proprio un tratto distintivo del suo carattere un po’ burbero e disincantato. Non ha neanche fatto mistero di preferire la tranquilla quotidianità di Wood Farm, la tenuta in cui si è ritirato a vita privata nel 2017 e di non voler avere nulla a che fare con il caos dei preparativi per il suo centesimo compleanno, il prossimo 10 giugno. Anzi, a quanto pare vorrebbe ignorare perfino il dato di fatto di avere quasi 100 anni. Come se niente fosse.

Per questo immaginiamo che sapere della presenza di fotografi e giornalisti davanti all’ospedale e dell’apprensione dei media possa causargli un notevole fastidio.