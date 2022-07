Raid e attacchi notturni: riparte l'avanzata di Mosca | La diretta della guerra

Terminata la pausa operativa, l’esercito russo è pronto a condurre una nuova, massiccia ondata di assalti di terra su più assi di avanzamento. Attenzione però, perché, nonostante gli ordini del Ministero della Difesa di Mosca, le forze del Cremlino potrebbero non riuscire in un simile intento, concentrando, al contrario, la loro potenza di fuoco su pochi obiettivi principali. Da questo punto di vista, le truppe di Vladimir Putin potrebbero dare la priorità all’avanzata intorno a Siversk e Bakhmut, mantenendo al contempo le posizioni difensive a nord della città di Kharkiv e nel quadrante meridionale.

La situazione è tuttavia ancora convulsa, dato che non si riescono ancora a capire quali saranno i piani di Mosca. Certo è che nelle ultime ore le forze russe hanno continuato a stabilire le condizioni per la ripresa delle offensive verso Slovyansk, bombardando vari insediamenti lungo il saliente Izyum-Slovyansk, e riversato bombe e missili in tutta l'Ucraina.

A proposito di raid, quella appena trascorsa è stata per l’Ucraina una vera e propria notte di fuoco. Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, è stata ad esempio bombardata dalle forze di Mosca. Il governatore dell'Oblast di Sumy, Dmytro Zhyvytsky ha invece riferito che i russi hanno colpito le comunità di Yunakivka, Shalyhyne e Bilopillia. Secondo Zhyvytsky, gli attacchi hanno danneggiato delle infrastrutture civili e commerciali e una torre dell'acqua. Da segnalare, inoltre, un attacco russo al distretto di Bakhmut nell'oblast di Donetsk. Lo Stato Maggiore di Kiev ha reso noto nel suo bollettino che l’esercito ucraino è riuscito a respingere attacchi russi provenienti da più direzioni e in particolare da Donetsk, Bakhmut e vicino a Kamianka, Novomykhailivka e Vugledar, aggiungendo che " in direzione Seversky il nemico effettua periodicamente ricognizioni aeree e bombardamenti con artiglieria nelle aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy ". L’offensiva di Mosca, dunque, ha ripreso vigore.

La diretta

Ore 8:47 | Shoigu: "Priorità distruggere missili e artiglieria Kiev"

La priorità è distruggere i missili a lungo raggio in dotazione dell'esercito ucraino e annullare la loro capacità di artiglieria. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un incontro con le truppe schierate in Ucraina e in particolare con il gruppo 'Vostok'. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Tass, sottolineando che la priorità segnalata da Shoigu riguarda l'eliminazione della minaccia ucraina al Donbass.

Ore 8:14 | Cina: "Non staremo a guardare. Incoraggeremo pace e negoziati"

La Cina non è coinvolta nella crisi ucraina, ma non resterà a guardare. Parola del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che in un colloquio telefonico con il capo della diplomazia ungherese Peter Szijjarto ha chiarito che Pechino non è "indifferente" rispetto al conflitto scatenato il 24 febbraio dalla Russia. "La Cina non è parte della crisi ucraina, ma non saremo spettatori indifferenti e, inoltre, non aggiungeremo benzina sul fuoco. Siamo sempre stati irremovibili e coerenti nell'incoraggiare la pace e i negoziati", ha spiegato il ministro degli Esteri di Pechino.

Ore 7:42 | Kiev: "Russi hanno colpito Nikopol nella notte per 60 volte"

Le forze russe hanno colpito le zone residenziali di Nikopol per ben 60 volte nella notte. Lo denuncia il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, citato dal Kiev Independent. Il funzionario ucraino ha accusato i russi di aver utilizzato sistemi missilistici a lancio multiplo ferendo una donna di 75 anni e distruggendo edifici residenziali e industriali a Nikopol.

Ore 7:30 | Stato Maggiore Kiev: "Respinti attacchi russi da più direzioni"

Le forze armate di Kiev hanno respinto gli attacchi russi provenienti da più direzioni e in particolare da Donetsk, Bakhmut e vicino a Kamianka, Novomykhailivka e Vugledar. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell'Ucraina spiegando che "in direzione Seversky il nemico effettua periodicamente ricognizioni aeree e bombardamenti con artiglieria nelle aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy". Nel bollettino diffuso questa mattina si legge inoltre che "nella direzione di Kharkiv il nemico sta cercando di impedire alle nostre truppe di avanzare verso il confine di stato. Ha effettuato bombardamenti nei distretti della città di Kharkiv e negli insediamenti di Dergachi, Pechenygi, Prudyanka, Ruski Tyshki, Pytomnyk e Korobochkine. Ha effettuato attacchi aerei vicino a Verkhnyi Saltov e Rubizhny". Inoltre sul lato di Donetsk le "unità nemiche hanno bombardato le infrastrutture civili e militari nelle aree di Donetske, Siversk, Verkhnokamianske, Hryhorivka, Ivano-Daryivka, Spirne e altri insediamenti".

Ore 7:00 | Sotto attacco russo la città di Nikopol nel Dnipropetrovsk

Le forze russe bombardano in queste ore la città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk nel sud dell'Ucraina. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare del distretto di Nikopol, Yevhen Yevtushenko. stando all'agenzia Unian. "La città di Nikopol è sotto tiro. Mantenete la calma, non uscite di casa", ha aggiunto la stessa fonte rivolgendosi alla cittadinanza.

Ore 6:42 | Sindaco Melitopol: "Russi preparano referendum"

Le forze russe preparano per i primi di settembre un 'referendum' a Melitopol. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando il sindaco Ivan Fedorov. Secondo il primo cittadino, i Russi hanno avviato un censimento porta a porta nella città. Fedorov ha aggiunto che coloro che sostengono l'Ucraina saranno espulsi con la forza dall'oblast (regione) di Zaporizhzhia.

Ore 6:30 | Nella notte esplosioni a Mykolaiv

Una serie di esplosioni sono state segnalate nella notte a Mykolaiv, secondo quanto riferito dal sindaco Oleksandr Sienkevych su Telegram. Sienkevych ha riferito che sono state udite circa 10 esplosioni nella notte del 18 luglio. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

Ore 6:00 | Zelensky licenzia capo servizi segreti e procuratrice generale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), Ivan Bakanov, e la procuratrice generale, Irina Venediktova. Il capo di Stato ha annunciato ieri sera di aver firmato i relativi decreti. Formalmente, il licenziamento è avvenuto sulla base dell'articolo 47 della Carta disciplinare delle forze armate ucraine. L'articolo recita che un ufficiale o un funzionario può essere rimosso per "mancato esercizio delle funzioni, che ha provocato vittime umane o altre gravi conseguenze" o ha creato situazioni tali da poter portare a queste conseguenze.

Ore 5:35 | Lavrov: "Politica Occidente porta a ricerca nuovi teatri guerra"

La politica estera dell'Occidente porta costantemente alla ricerca di nuovi teatri di guerra. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. "Tutti - ha detto Lavrov - hanno già capito che la politica estera dell'Occidente collettivo è un 'teatro individualè. Inoltre, porta costantemente alla ricerca di sempre nuovi teatri di operazioni militari".

Ore 5:30 | Lavrov: status candidato Ue è mossa contro Russia

Concedere all'Ucraina e alla Moldavia lo status di "candidato eterno dell'Ue" fa parte di una mossa geopolitica contro la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. Lavrov ha aggiunto che anche la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di creare una "comunità politica europea" è un'idea deliberatamente conflittuale con aspirazioni anti-russe.