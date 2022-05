"Resa inaccettabile". L'ultimo affronto del battaglione Azov allo Zar

La resa dei conti sembra ormai essere prossima all'acciaieria Azovstal, ma i soldati di Azov non intendono arrendersi all'esercito russo e in una dichiarazione ufficiale fanno sapere che continueranno a combattere fino alla fine. Malgrado la tensione di queste ultime ore, con i russi che, secondo le forze ucraine, sarebbero tornati ad attaccare, il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del battaglione Azov (formazione vicina a posizioni di estrema destra) è riuscito a partecipare ad una conferenza stampa online per spiegare la situazione. " La resa per noi è inaccettabile, non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se venissimo catturati ", afferma Palamar. " I nemici vogliono distruggere gli ucraini, per noi è chiarissimo ", continua.

Stando a quanto dichiarato da Palamar, gli uomini di Mosca avrebbero già ripreso a bombardare la zona nel tentativo di prendere l'acciaieria. Tante le persone evacuate in questi ultimi giorni tramite i corridoi sicuri garantiti dai soldati russi, tuttavia il vice comandante del battaglione Azov non assicura che tutti siano riusciti a mettersi in salvo.

Quanto all'identità della milizia, Palamar spiega " nel 2014 noi eravamo volontari e c'era una grande varietà di persone. Ci siamo lasciati il passato alle spalle e adesso siamo diventato il nuovo moderno esercito ucraino ". Nella difesa di Mariupol il battaglione ha acquisito esperienza, e da poche persone il gruppo è passato ad avere molti volontari, dalla polizia alle pattuglie di confine. Il vice comandante non rivela però il numero esatto degli uomini a disposizione. Si tratta di un'informazione troppo sensibile.

" Ora i nostri politici stanno provando a negoziare con quegli animali. Ma non ricordano cosa hanno fatto? Non possiamo parlare con questa gente. Il nostro obiettivo è eliminare la minaccia ", attacca Palamar, che evidentemente non è favorevole ad un accordo. " Qui stiamo difendendo il mondo libero. Non stiamo difendendo solo l'Ucraina, ma anche il mondo libero" , precisa.

Diversa le versione dei russi, secondo i quali i membri del battaglione Azov starebbero utilizzando i civili come scudi umani. Svyatoslav Kalina Palamar spiega che chi si trovava all'interno dell'impianto stava invece cercando rifugio: " Questo doveva essere solo un campo di battaglia, senza civili. Per noi è stato scomodo avere civili accanto a noi ma dovevamo proteggerli, abbiamo provato ad allontanarli dalle posizioni militari, il più possibile ". Insomma, per il rappresentante Azov, certe notizie farebbero solo parte della propaganda russa.

" Noi siamo consapevoli che potremmo morire in qualsiasi momento, stiamo provando a vivere con onore ", prosegue Palamar. " I nostri contatti con il mondo esterno potrebbero essere sempre gli ultimi. Siamo accerchiati, non possiamo andare via, in nessuna direzione. Abbiamo rinunciato alle priorità della difesa personale. Non sprecate i nostri sforzi perché stiamo difendendo il mondo libero a un prezzo molto alto ".