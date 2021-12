Rinviato per Covid anche Miss Mondo: positive 23 concorrenti su 97

Dopo Miss Italia anche Miss Mondo è stata rinviata a causa del Covid. Sono ventitré le reginette di bellezza (su 97 partecipanti) risultate positive in seguito ai controlli effettuati poco prima della finalissima, che era in programma il 16 dicembre a Puerto Rico.

Gli organizzatori della manifestazione hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo che un quarto delle concorrenti è risultato positivo ai test sul Covid. Quello che si è scatenato a Puerto Rico è un vero e proprio focolaio. Oltre alle ventitré Miss, infatti, sono risultati positivi anche quindici membri dello staff organizzativo, che gravitavano attorno alle concorrenti. Numeri che secondo le autorità locali sarebbero destinati a crescere. Al momento non risulta contagiata Claudia Motta, Miss World Italy, che rappresenta l'Italia nel concorso. Attraverso Instagram la 21enne di Velletri ha fatto sapere di essere risultata negativa al Covid, ma di essere comunque in isolamento.

Durante la conferenza stampa indetta con urgenza dal dipartimento della Salute di Puerto Rico, l'epidemiologo Melissa Marzán ha riferito che al momento risultano esserci 38 casi di positività al Covid, che potrebbero aumentare nelle prossime ore. Il protocollo di sicurezza locale è stato subito attuato: partecipanti e organizzatori sono stati isolati e messi in quarantena in attesa dei successivi test clinici e potranno fare ritorno nel proprio paese " solo quando sarà accertato lo stato di salute di tutti ", si legge in una nota diffusa dagli organizzatori sui social network.