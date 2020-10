La rivelazione choc sulle perversioni di Epstein: "Prese spunto da un libro"

Lo scandalo riguardante il pedofilo Jeffrey Epstein si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Secondo quanto rivelato da un’amica di vecchia data del milionario al giornalista Leland Nally, Epstein traeva “ispirazione” per la sua ossessione per le giovanissime da un libro parodia su James Bond. La rivelazione si fa ancora più inquietante leggendo la trama dell’aberrante racconto. Stando a quanto rivelato da July a Nally, il libro intitolato " The Man From O.R.G.Y. ", era un " intollerabile spettacolo horror, contenente prostituzione minorile e descrizioni grafiche di violenze rituali su bambine. Il protagonista del perverso romanzo era un agente segreto, il quale girava il mondo come spia per gli Stati Uniti.

Se prendiamo per vera l’ipotesi che il magnate newyorchese fosse davvero come si dice, un agente della Cia o del Mossad, le similitudini sono davvero evidenti. Ma non finisce qui. Steve Victor attraverso la rete sessuale ricattava ricchi e potenti uomini per estorcere loro informazioni e segreti, un chiaro richiamo alla rete di prostituzione e ricatti che Jeffrey Epstein aveva costruito nel jet set internazionale. Julie raccontò al reporter che Epstein le fece la sconcertante rivelazione dopo che lei gli domandò: “perché sei diventato così?" , riferendosi alla sua ossessione per il sesso. A quel punto Epstein le diede il libro, affermando che lo aveva aiutato “ a diventare ricco ”. “ Leggilo ”, aggiunse l’uomo, “ e capirai ”.