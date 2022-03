Lo schiaffo di Will Smith? Colpa del "suprematismo bianco"

Il ceffone rifilato sul palco da Will Smith a Chris Rock durante la consegna dei premi Oscar continua a dividere l'America. Battuta fuori luogo? Reazione esagerata? Dopo il dibattito delle prime ore e le scuse di Smith per la reazione scomposta a una battuta a dir poco infelice, ora la discussione sconfina in un altro ambito, quello "identitario" e razziale che polarizza l'America. " Forse la domanda più grande che dovrebbe essere posta è perché ci si aspettava abitualmente che i neri di Hollywood sorridessero e sopportassero imbarazzo e degrado senza esprimere alcun malcontento o rischiare di essere visti come arrabbiati ?" si chiede in un articolo d'opinione su Forbes Maia Niguel Hoskin, secondo la quale la questione è " sistemica ", radicata nella " cultura suprematista bianca " pensata per " sorvegliare " il comportamento dei neri.

Secondo Hoskin, esisterebbe, in buona sostanza, uno stereotipo culturale secondo cui le persone di colore dovrebbero comportarsi in un determinato modo che piace e aggrada i bianchi: qualsiasi emozione diversa dall'autocompiacimento o dall'apatia, " squalificherebbero ", infatti, le stesse persone di colore. E se la battuta di Chris Rock sulla moglie di Will Smith è stata fuori luogo e inopportuna, perché si critica l'attore e non si " mette in discussione il sistema razzista" che rappresenterebbe la causa di tutti i mali d'America? Un ragionamento a dir poco arzigogolato per affermare che, insomma, la colpa dello schiaffone è da attribuire alla cultura suprematista.

Criticare Will Smith? È razzismo

Della stessa opinione Tayo Bero che, sul britannico Guardian, osserva come vi sia del razzismo nelle critiche che alcuni "bianchi" hanno mosso a Will Smith. Esempi? Se il conduttore radiofonico Howard Stern ha paragonato l'attore all'ex presidente Donald Trump, il regista di Hollywood, Judd Apatow, ha scritto in un tweet - poi rimosso - che Smith " avrebbe potuto uccidere " Rock, definendo lo schiaffone un gesto di " rabbia e violenza pura fuori controllo ". È chiaro, spiega Bero, che " molte persone (anche quelle nella comunità che hanno buone intenzioni) trovano l'incidente così discutibile solo perché speravano che Smith si comportasse in modo decoroso per i bianchi in quello spazio ". Ma secondo Bero, l'indignazione dei bianchi non è l'unico problema di tutta questa vicenda. Alla radice di tutto c'è una mancanza di cura e rispetto verso le donne di colore che spiegherebbe perché molti hanno reagito negativamente all'immagine di Smith che difendeva sua moglie in quel modo. Il mondo, sottolinea, " è così abituato a vedere le donne nere come indegne di essere protette " che " non riesce a vedere alcun merito nelle azioni di Smith o nelle emozioni che le hanno stimolate ".

L'ascesa della politica identitaria