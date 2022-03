Schwarzenegger ai russi: "Non è la vostra guerra, ribellatevi"

“Non è la vostra guerra” . Schwarzenegger non ha usato giri di parole. L’attore, in un video pubblicato su Twitter, raccontando la sua esperienza personale, si è rivolto a quei russi che tutt’oggi hanno il coraggio di opporsi a Putin, definendoli addirittura “nuovi eroi” .

Il volto di Terminator in un video, che dura all’incirca nove minuti in lingua inglese con i sottotitoli in cirillico, ha voluto dire alla popolazione locale, quanto a suo parere non sarebbe stato rivelato da Mosca: “Il governo vi ha detto che è una guerra per denazificare l’Ucraina. Non è vero. Stiamo parlando di un Paese con un presidente ebreo” .

Per il protagonista delle pellicole con cui si sono cresciute intere generazioni, gli stessi cittadini non sarebbero a conoscenza delle reali motivazioni che hanno scatenato un conflitto, che sarebbe molto simile alla Seconda guerra mondiale.

A proposito di quegli anni, l’ex governatore della California si è soffermato sulle immagini, circolate negli ultimi giorni sui telegiornali e sul web, che gli ricorderebbero quelle di ottanta anni fa. Nello stesso post vengono passati alcuni scatti degli scontri più cruenti. Rivolgendosi ai militari sul fronte, infatti, li ha esortati a non vivere “l’inferno” , che avrebbe vissuto il padre, che si sarebbe portato gli orrori di quegli scontri per tutta la vita.

Schwarzenegger ha parlato più volte del suo “amore” per un Paese a cui si sente particolarmente legato e per cui vorrebbe soltanto un futuro più sereno. La convinzione, infatti, che proprio dalle persone possa partire quella spinta indispensabile a fermare i bombardamenti e portare il governo di Mosca a trovare una soluzione diplomatica per la pace.

Ecco perché Schwarzenegger si rivolge direttamente al presidente Putin. “Hai iniziato questa guerra, la stai conducendo e adesso puoi anche fermarla”.

Tantissimi, quindi, i commenti sui social rispetto a un video, che nel giro di pochi minuti, è circolato sui desktop e sugli smartphone del mondo intero, compresa l’Italia, dove non sono mancate le reazioni da parte dei nostri connazionali. Una cosa è certa, Terminator, ancora una volta, ha provato a usare la sua forza per uno scopo benefico.