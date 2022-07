Bufera su Elon Musk: il padre fa una figlia con la figliastra

“Siamo sulla Terra solo per riprodurci” . Così Errol Musk, padre del celebre imprenditore Elon, ha confermato la nascita della figlia avuta dalla figliastra 35enne. Interpellato dal The Sun, il 76enne ha rivelato di aver messo al mondo la piccola Emily con Jana Bezuidenhout nel 2019, scatenando il dibattito sui social network.

Secondo quanto riferito dai ben informati, Elon non avrebbe accolto di buon grado la notizia. Il Ceo di Tesla “è impazzito” quando ha scoperto la gravidanza di Jana, che ha vissuto a lungo insieme a lui. Errol Musk è stato sposato con la madre di Jana, Heide, per 18 anni, dal loro amore sono nati due figli. La donna aveva avuto tre figli dal precedente matrimonio. Il 76enne ha evidenziato che la gravidanza non era pianificata, anche se i due convivevano già da tempo.

“Non ho fatto il test del Dna” , ha spiegato Errol Musk, “ma Emily somiglia alle altre mie figlie, sembra un mix tra Rose e Tosca” . L’uomo ha ricordato di aver sposato Heide Bezuidenhout nel 1991, tra i due una differenza d’età di 20 anni. “Era una delle donne più belle che abbia mai visto in vita mia” , ha aggiunto.

Errol Musk e la figliastra non vivono più insieme ma il legame affettivo è rimasto. Ma non è tutto. Il figlio di mister Tesla ha ammesso di essere pronto a fare un altro figlio: “Non vedo alcun motivo per non farlo. Se avessi pensato a qualcosa di simile, Elon o Kimbal non esisterebbero” . Certo, la notizia ha destato parecchio scalpore in famiglia. “Le mie figlie erano sotto shock” , ha rimarcato il 76enne, considerando che Jana è la loro sorellastra.

Ricordiamo che la famiglia Musk è particolarmente numerosa. Il solo Elon ha nove figli, a partire dai due gemelli avuti da Shivon Zillis, dirigente di Neuralink (società guidata dal magnate sudafricano).