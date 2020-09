Spunta una cena segreta. L'ospite di Bill Clinton e gli intrecci con Epstein

Bill Clinton continua ad essere associato a Jeffrey Epstein e alla sua complice, Ghislaine Maxwell. Secondo quanto rivelato dal Daily Beast, l’ex presidente degli Stati Uniti nel 2014 avrebbe partecipato ad una cena "intima” in un ristorante vegano, con la dama nera dell'alta società. L’incontro segreto si sarebbe tenuto a Los Angeles tra pochi intimi, dopo un evento di gala.

Ma come mai la notizia è trapelata soltanto ora? All’epoca della cena, Epstein e la Maxwell erano già stati accusati e denunciati di aver abusato almeno di un’adolescente e il milionario era stato inserito nei registri dei predatori sessuali di minorenni. Nonostante ciò, il marito di Hillary Clinton si è unito al ristretto gruppo, cercando tuttavia di non far trapelare la notizia della sua presenza. Una fonte ha affermato piuttosto sbalordita: “Si è trattato di una cena intima di Clinton a Los Angeles. Pensate a quanta gente Clinton conosce a Los Angeles e proprio Ghislaine era presente”.

Un’altra fonte ha aggiunto che erano tutti sollevati che la notizia della cena con la Maxwell non fosse trapelata. Ghislaine Maxwell è stata arrestata a luglio di quest’anno con l’accusa di cospirazione nel traffico di prostituzione minorile, adescamento di minore, e spergiuro. La donna, che dopo la morte del suo complice Epstein si era data alla macchia, è stata rintracciata nella sua casa nel New Hampshire. I suoi rapporti con Clinton risalgono ai primi anni 2000, quando l’ex presidente era solito volare sul jet privato di Epstein in Africa e in Asia, per dei progetti umanitari.