Viktor Orban verso il quarto mandato: è in netto vantaggio

L'Ungheria sceglie di non cambiare. Si profila infatti una vittoria per il primo ministro uscente Viktor Orban e per il suo partito, Fidesz. Come riportato dall'Ansa, quando siamo al 53% dei voti scrutinati, il partito Fidesz di Viktor Orban è in netto vantaggio, con il 58,1% dei voti che gli porterebbero 134 seggi in Parlamento, contro il 32,2% di Marki-Zay che otterrebbe 58 seggi; 7 i seggi per l'estrema destra con il 6,5%. Una vittoria molto più ampia per Orban di quanto i sondaggi dei giorni scorsi avessero previsto.

Nella giornata delle elezioni si è registrata qualche polemica sul regolare svolgimento delle elezioni: il comitato elettorale ungherese ha fatto sapere di " non potere investigare sul caso dei voti postali ungheresi trovati in una discarica vicino a Marosvasarhely, nella Romania occidentale ". Il caso si sarebbe verificato in Transilvania, dove un sacco pieno di voti per l'opposizione era stato trovato in una discarica. Il partito del premier ha accusato l'opposizione sostenendo si tratti di una " messinscena ", mentre il deputato Akos Hadhazy ha chiesto al comitato elettorale di annullare tutti i voti postali transfrontalieri ripetendo l'elezione.

"Una scelta fra est e ovest"

Le elezioni in Ungheria sono state ovviamente influenzate dalla guerra in corso in Ucraina. Come nota l'agenzia Reuters, la guerra ha reso la vita imbarazzante per Orban dopo oltre un decennio di strette relazioni politiche e commerciali con la Russia e con il suo presidente Vladimir Putin: il leader dell'opposizione, il conservatore 49enne Peter Marki-Zay, ha spiegato che queste le elezioni sono una scelta tra Est e Ovest. Afferma che Orban ha eroso i diritti democratici, spostando l'Ungheria verso l'orbita russa e allontanandola dall'Unione Europea a cui appartiene. Marki-Zay, che ha fatto la fila per votare con moglie e figli a Hodmezovasarhely, la città meridionale di cui è sindaco, ha detto di sperare che le elezioni " cambino il corso della storia ungherese". " Stiamo combattendo per la democrazia, stiamo combattendo per la decenza ", ha detto ai giornalisti. " In una battaglia in salita, in circostanze quasi impossibili, possiamo ancora vincere ", ha detto, riferendosi al controllo del governo sui media pubblici e ai cambiamenti nelle regole elettorali che secondo i critici favorirebbero Fidesz.

Le polemiche sulle posizioni "filo-russe" di Orban