Monopattino si scontra con moto, grave un 25enne

Percorreva via Tonale sul monopattino quando si è scontrato con una moto. Lui, 25 anni, ha avuto la peggio, trauma cranico e ferite alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il motociclista, 62 anni, si è ferito a un braccio, è stato valutato codice giallo ed è stato affidato alle cure del Fatebenefratelli. L'incidente è accaduto alle 12 di ieri. Non si conosce ancora la dinamica precisa dello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili cui è affidata la ricostruzione e le auto mediche di Areu.

Non si contano più le vittime - gravi - da incidenti col monopattino. Domenica, in via Primaticcio, un uomo di 48 anni è rimasto ferito in modo grave e trasportato al Niguarda. Qualche giorno prima un ragazzino di 17 anni, in via Cardinale Tosi, è caduto sull'asfalto. In quel caso non sono stati coinvolti altri veicoli ma erano a bordo in due. L'amico, 18 anni, non è rimasto ferito, il guidatore è stato ricoverato in gravi condizioni al San Carlo.

Intanto ieri il ministro Matteo Salvini ha partecipato alla prima assegnazione di targhe per monopattini all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia: "La sicurezza stradale è sempre stata una delle mie priorità, come ministro e come genitore. Nel primo anno di nuovo Codice abbiamo avuto oltre 100 morti in meno e più di mille feriti in meno".

Il ministro dei Trasporti ha aggiunto: "Conto che il buon senso di chi è alla guida continui a dare questi ottimi risultati. Adesso arriviamo, come promesso, a intervenire anche sui monopattini perché, purtroppo, morti, feriti, incidenti, danni anche gravi sono causati anche utilizzando queste due ruote che a volte, truccate, vanno anche a 40, 50, 60 all'ora".

Salvini ieri era proprio nella fabbrica deputata a produrre i contrassegni, le targhe per i monopattini. "Il casco già oggi è obbligatorio anche se ne vedo pochi di caschi usati in giro, e sto sensibillizzando le polizie locali per il bene di chi li usa. Quindi casco, targa e assicurazione Per il bene di chi usa il monopattino e di chi è vittima di un incidente che ad oggi non si può rivalere contro nessuno".

Infine, "per il momento ci occupiamo dei monopattini, poi interverremo sul mondo delle bici e delle due ruote, un

mondo che mi sta particolarmente a cuore, stiamo investendo tanto su piste ciclabili e superstrade ciclabili, vere e in sicurezza, ragioneremo anche con loro. Però non c'è al momento l'ipotesi di targhe e assicurazioni".