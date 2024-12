Montella all'Istituto tumori e Petronella al San Matteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Via al domino dei Direttori generali nella sanità lombarda che porta a un multiplo cambio di vertice in più strutture, a cominciare da due importanti Irccs. Questo a poche settimane dal cambio al vertice della direzione generale dell'assessorato dove Marco Cozzoli è stato sostituto da Mario Melazzini, che ha lasciato vuoto il posto da direttore sanitario di Niguarda.

Contestualmente, con un decreto del presidente della Regione Attilio Fontana, sono stati indicati ai rispettivi Cda degli Irccs Istituto nazionale tumori di Milano e San Matteo di Pavia i nuovi nominativi per la direzione generale. Partendo dagli Irccs, l'Int di Milano apre le porte a Maria Teresa Montella, che arriva dopo l'uscita di Carlo Nicora, storico manager della sanità lombarda, con mandato in scadenza e che ha presentato le dimissioni una settimana prima in disenso con il mancato rinnovo. Per la direzione generale del San Matteo di Pavia il nome è quello di Vincenzo Petronella, che siederà al posto di Stefano Manfredi (in scadenza) lasciando la direzione dell'Ats Montagna dove approda Monica Fumagalli, finora alla guida dell'Asst Valtellina/Alto Lario, che sarà presa da Ida Ramponi. Il giro di valzer si chiude con la casella di Ramponi, che lascia la direzione generale dell'Ats Valpadana, dove arriva dal San Matteo Stefano Manfredi.

Cambi motivati dai voti (riferiti al 2023) ai manager sanitari dati il 19 dicembre dalla direzione generale Welfare e da un comitato ristretto formato dal presidente Fontana, dall'assessore Bertolaso e dal titolare al Bilancio Marco Alparone. Al primo posto la direttrice sanitaria dell'Asst Fatebenefratelli Sacco Maria Grazia Colombo, la direttrice generale dell'Ats Pavia Lorella Cecconami e Marco Trivelli, attuale direttore generale dell'Asst Lecco, per il suo lavoro all'Asst Brianza. Ultimi in classifica Peter Assembergs e Tommaso Saporito per il lavoro svolto all'Asst Bergamo Ovest e all'Asst della Valtellina dell'Alto Lario.

Nella stessa seduta di giunta di ieri sono state approvate le regole per il funzionamento del sistema sanitario. Tra i punti principali: per il piano pandemico si prevede l'Attivazione del Centro Regionale Malattie Infettive quale Dipartimento Funzionale di Asst Fatebenefratelli Sacco e Irccs San Matteo di Pavia coordinato dalla dg Welfare e l'obbligo di dotazione per ogni Asst di almeno un mese di scorte di dispositivi di protezione individuale e medicine.

Le regole prevedono anche una serie di azioni per lo screening «attivo» per la prevenzione di alcune malattie gravi e l'ampliamento dell'offerta vaccinale per alcune categorie e per alcune malattie particolari. Così lo Sviluppo del Programma di Prevenzione e Controllo Infezione e l'implementazione del sistema di monitoraggio delle infezioni, tra cui le acque reflue. Non solo, verrà introdotto un nuovo sistema di accreditamento degli ospedali privati.

Sarà lanciato un

progetto sperimentale annuale per l'istituzione del Dipartimento di Cardiochirurgia Pediatrica e Istituito un centro regionale per la cura della paralisi facciale, patologia invalidante che colpisce una persona su 65 nella vita.