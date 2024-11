Il Monza scende in campo contro il revenge porn. Sulle maglie domani la scritta #nonmiviolare

Ascolta ora 00:00 00:00

Al posto del logo Motorola, le divise mostreranno il simbolo della campagna di sensibilizzazione: il mirino di una fotocamera, a ricordare che chiunque può essere vittima di questo reato. Un gesto forte per rompere il silenzio e incoraggiare le vittime a denunciare.

Motorola, Telefono Rosa e il mondo dello sport uniti contro il revenge porn con #NonMiViolare. Il progetto di education all'uso responsabile dello smartphone nasce con il supporto di AC Monza, Pallacanestro Varese e UYBA Volley. In vista della Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, Motorola e i partner coinvolti porteranno avanti una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione contro questo fenomeno. Telefono Rosa e Motorola hanno rilevato un gap di comunicazione nei confronti dei giovani su questi temi e da qui nasce l'esigenza di una campagna che possa raggiungere i ragazzi in modo efficace, studiata insieme alle squadre sportive, di cui Motorola è sponsor. Le tre squadre sportive di Serie A di calcio, pallavolo e pallacanestro, unite dalla sponsorizzazione del brand di smartphone che ha voluto coinvolgerle, hanno avuto l'opportunità di mettere insieme le forze e costituire un unico, grande, team con l'obiettivo di mandare un messaggio ancora più d'impatto e a un numero sempre maggiore di giovani. Domenica 10 novembre, in occasione delle partite di Serie A delle tre squadre, Monza-Lazio, Vero Milano contro UYBA Volley e Pallacanestro Varese-Virtus Bologna, i giocatori scenderanno in campo con maglie speciali: sarà il primo momento di attività, che anticipa gli importanti messaggi del progetto. L'iniziativa si inserisce in un progetto che prosegue il percorso avviato lo scorso anno da Motorola e Telefono Rosa per contrastare la violenza di genere.

L'intera campagna di sensibilizzazione avrà il suo momento di massima espressione nel corso di un evento che si terrà il 20 novembre alle 11, in Spazio Lenovo, il flagship store del brand. Durante l'incontro, saranno presentati i risultati di un'indagine che ha approfondito e analizzato il fenomeno del revenge porn, rivolta a ragazzi tra i 18 e i 27 anni.

Proprio sulla base di questa indagine, Motorola e Telefono Rosa stanno realizzando una guida pratica, un booklet, digitale e smart, che offre ai giovani in un linguaggio semplice gli strumenti concreti per: comprendere cos'è il revenge porn, quali sono le sue implicazioni legali,

fisiche e psicologiche; prevenirlo, promuovendo una cultura del rispetto e della consapevolezza online; reagire in caso di diffusione di immagini intime, indicando a chi rivolgersi e quali passi intraprendere per tutelarsi.