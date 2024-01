Morto Canto da "Narcos" a "Designated Survivor"

È morto a 42 anni per le complicanze di un tumore Adan Canto. L'attore messicano d'origine, ma naturalizzato statunitense era diventato un volto noto grazie a diverse serie tv hollywoodiane. Lascia la moglie Stephanie e due figli piccoli. Nato a Ciudad Acuña, Coahuila, in Messico, e cresciuto in Texas, Canto ha iniziato la sua carriera a 16 anni, quando è emigrato a Città del Messico per lavorare come cantautore. Ha poi iniziato a dedicarsi alla recitazione, facendo il suo debutto televisivo nella serie messicana del 2009 Estado de Gracia che raccontava di un progetto di legge per liberalizzare le droghe per fermare il narcotraffico.

Il suo debutto americano è avvenuto invece nella serie The Following di Kevin Williamson del 2013, a fianco di Kevin Bacon. Tra i suoi ruoli più noti ci sono il vicepresidente eletto Aaron Shore in Designated Survivor, il politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla in Narcos e il mutante Sunspot in X-Men: Giorni di un Futuro Passato.

Canto ha recitato anche nel debutto registico di Halle Berry, Bruised, così come in Agent Game. Aveva anche fatto degli esperimenti come regista dirigendo il suo primo cortometraggio nel 2014 e un secondo nel 2020, un western provocatorio con Theo Rossi come protagonista. Canto stava interpretando il ruolo di Armand Morales in The Cleaning Lady della Fox (che attualmente sta producendo la terza stagione) al momento della sua morte. Non è stato in grado di partecipare alla produzione a causa della sua malattia, ma sperava di potersi riunire più avanti nella stagione.