Bagnaia sarà a Misano, il campione della MotoGP riceve il via libera dai medici

Dopo il brutto incidente e il grande spavento, Pecco Bagnaia può tirare un doppio sospiro di sollievo, perché i medici gli hanno accordato il via libera per correre questo weekend (8-10 settembre) sul circuito di Misano Adriatico, in quello che è il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Questa pista ha visto trionfare l'attuale pilota della Ducati nelle ultime due edizioni, anche se stavolta le sue precarie condizioni fisiche - probabilmente - non gli permetteranno di giocarsi la vittoria finale. Viste le premesse l'importante è esserci.

L'incidente di Barcellona

Durante il primo giro del GP di Catalunya Bagnaia, scattato dalla pole position, alla curva tre diventa protagonista di un terribile high-side che l'ha prima disarcionato dalla Desmosedici, per catapultarlo poi in mezzo alla pista. Brad Binder della KTM ha trovato l'italiano sulla propria traiettoria e inevitabilmente è passato sopra una delle sue gambe. La gara è stata prontamente interrotta con la bandiera rossa e il campione del mondo della MotoGP è stato portato in ospedale. Fortunatamente il ragazzo è sempre rimasto cosciente e, dopo delle accurate analisi, il referto ha riscontrato delle contusioni multiple, di cui quella più dolorosa è al coccige. Il giorno dopo Pecco è potuto uscire dalla clinica autonomamente, anche se provvisto di stampelle.

L'ok dei medici, Bagnaia può correre

Questa mattina (giovedì 7 settembre) è arrivato il responso positivo da parte dei medici: Pecco potrà ritornare in sella appena sette giorni dopo il drammatico choc. Queste le sue prime parole: "Se sono qui in queste condizioni è solo molta fortuna - ha detto a Sky il ducatista -. La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto... Ci sarà da stringere i denti, ringrazio per tutto l'affetto che ho ricevuto". Dunque, massima attenzione perché il dolore è un compagno di viaggio con cui Bagnaia dovrà percorrere ancora un po' di strada, ma tornare in pista è fondamentale per resistere all'assalto di Jorge Martin, adesso distanziato di appena 50 punti. Per essere campioni bisogna saper soffrire, ma Bagnaia sta dimostrando di aver il coraggio e la tempra dei grandi.