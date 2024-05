Bandiera rossa al primo giro, Red Bull distrutta, Ferrari di Sainz fora: cos'è successo al Gp di Monaco

Il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024, inizia subito con un rocambolesco colpo di scena. Al primo giro la bandiera rossa ferma subito la gara. Pauroso contatto tra la Red Bull di Sergio Perez, disintregrata, con le Haas di Hulkenberg e Magnussen. Sembra che tutti i piloti siano ok. Tremendo l'incidente del messicano che ha sbattuto contro le barriere e nella carambola ha coinvolto le Haas.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3 — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Per fortuna Perez sta bene ed è uscito dalla macchina sulle sue gambe. Anche Carlos Sainz si ferma per gomma anteriore destra forata, probabilmente in un contatto con Piastri. I replay mostrano che Perez è stato toccato da dietro da Magnussen, ha sbattuto e poi nella carambola ha colpito la Haas di Hulkenberg. Le responsabilità di Magnussen sembrano enormi. Tra l'altro, con 10 punti rimasti sulla "patente F1", il danese rischia seriamente lo stop per la gara successiva in Canada, anche se per ora i commissari l'hanno considerato un incidente di gara. "Penso la mia ruota anteriore fosse davanti, mi aspettavo che Perez mi lasciasse spazio, invece no. Indagine su di me? Non so, penso di no" , ha detto Magnussen a caldo ai microfoni di Sky Sport.

Holy shit that was scary, how Magnussen bangs Perez from the side straight into the wall. I'm glad everyone is okay. pic.twitter.com/uAwPALIyOs — Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) May 26, 2024

Sainz subito fuori

Pronti via, Sainz con la Ferrari prova l'attacco su Piastri per prendersi la seconda posizione mentre Leclerc comanda. Lo spagnolo molla il colpo ma probabilmente danneggia la sospensione anteriore sinistra. Il ferrarista potrà ripartire dalla terza posizione non essendo stato completato il primo giro.

Addetti di pista al lavoro per ripulire tutti i detriti della Red Bull di Perez e delle due Haas. Sainz potrà ripartire dalla terza posizione non essendo stato completato il primo giro. Si riparte alle 15.44 con partenza da fermo in griglia di partenza.