Clamoroso Sainz, il pilota spagnolo firma per la Williams

Finalmente uno dei tormentoni della calda estate della Formula 1 ha trovato la sua conclusione: Carlos Sainz dal prossimo anno correrà per la Williams. L'attuale pilota della Ferrari, quinto nella classifica piloti e vincitore del GP di Australia di quest'anno, ha deciso di approdare in una delle nobili decadute del Circus. Una mossa che stupisce in molti e che smentisce chi lo aveva già dato per accasato all'Alpine, alla corte di Briatore, o al fianco di George Russell in Mercedes, dato che quest'ultimo sedile non è stato ancora ufficializzato (anche se il candidato forte resta Andrea Kimi Antonelli).

Un anno e basta, o forse di più

Per Carlos Sainz il passaggio alla Williams potrebbe essere soltanto di transizione, nonostante si parli esplicitamente di un accordo pluriennale. Una toccata e fuga di un anno, prima di sbarcare in qualche top team che possa garantirgli di lottare per il mondiale. Probabilmente una clausola scappatoia ha permesso all'iberico di firmare per il team britannico che bazzica nei bassifondi della graduatoria iridata.

“Sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi – ha commentato Carlos - non è un segreto che il mercato piloti di quest'anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e mi ci è voluto del tempo per arrivare alla mia decisione finale”.

Williams conferma la scelta di Sainz

"Williams Racing annuncia che Carlos Sainz completerà la formazione dei piloti del team per la stagione 2025 e successive del Campionato mondiale FIA di Formula 1. Carlos correrà al fianco di Alex Albon per la Williams Racing nel 2025 e nella nuova era dei regolamenti di F1. La coppia cercherà di guidare la missione del team di tornare ai vertici della griglia. Sainz continuerà a correre con il numero 55. Williams Racing desidera inoltre ringraziare Logan Sargeant per il suo duro lavoro e la sua dedizione negli ultimi due anni. La Williams darà a Logan tutto il supporto possibile per continuare la sua carriera di pilota nel 2025 e nel futuro”.

Dunque, Sainz andrà ad affiancare un pilota capace ed esperto come Albon, rilanciando le ambizioni di Williams.

Per la scuderia fondata dal compianto Sir Frank lo spagnolo vestirà i suoi colori, quando cambieranno i regolamenti della F1, ma forse l'attuale ferrarista se ne andrà prima. Staremo a vedere che cosa ci riserverà il futuro di questo sport. Intanto la Williams potrà contare su una coppia di assi di sicuro talento, che poche altre scuderie di centro-bassa classifica possono vantare.