F1, a Barcellona doppietta McLaren nelle qualifiche. Pole Piastri, malino le Ferrari

I passi avanti fatti vedere a Montecarlo non sono bastati alle Ferrari per contrastare lo strapotere delle McLaren. Le qualifiche a Barcellona, infatti, sono vissute del duello tra Oscar Piastri e Lando Norris, con l’australiano che riesce a spuntarla sul compagno di squadra. Il buon tempo nel finale del Q3 di Lewis Hamilton aveva fatto sperare i tifosi delle Rosse ma l’ex campione del mondo è scavalcato negli ultimi minuti sia da Verstappen che da Russell. L’inglese partirà quindi dalla quinta posizione mentre Charles Leclerc fa ancora peggio, perdendo la sesta posizione nei confronti di un rinato Kimi Antonelli. Vedremo se le due Ferrari sapranno recuperare durante il gran premio, che prenderà il via domenica a partire dalle 15.

Q1, eliminati Sainz e Tsunoda

Con le prove libere che sembrano aver delineato la superiorità delle McLaren, i primi minuti delle qualifiche sul circuito del Montmelo vedono i piloti più veloci aspettare qualche minuto. Dopo un buon giro di Kimi Antonelli, tocca ad Oscar Piastri prendersi la pole provvisoria con un buon 1:12.551 ma c’è ancora tanto tempo per migliorarsi. Il primo tentativo di Charles Leclerc gli vale un discreto quarto tempo: peggio va a Lewis Hamilton, settimo tra Alonso ed Hadjar.

Il primo tentativo di Max Verstappen non è niente male e gli vale la seconda piazza dietro a Piastri a poco più di due decimi di distacco. A cinque minuti dalla fine del Q1 tutti ai box per prepararsi per l’ultimo tentativo: Norris, in terza posizione, esce con gomme usate ma a rischiare un’eliminazione prematura è il bolognese, solo dodicesimo. La situazione si rivoluziona sul filo di lana con Piastri più veloce di Verstappen mentre eliminati a sorpresa Sainz e Tsunoda, addirittura ultimo.

Q2, Piastri vola, Ferrari discrete

Dopo il quinto ed undicesimo posto nel Q1, Leclerc e Hamilton hanno parecchio di cui discutere per provare ad evitare l’ennesima eliminazione al Q2. Verstappen non indugia, monta gomme nuove e si prende la pole provvisoria fin dal primo tentativo: ancora meglio fa Norris, che batte l’olandese per quasi tre decimi. Non male il primo tentativo delle Ferrari, con Hamilton che riesce a fare meglio di Leclerc ed è quarto ma la situazione muta nel giro di pochi minuti: Piastri primo sotto l’1:12 mentre Russell scavalca entrambe le Rosse.

Preoccupazione nella pit lane per le prime gocce di pioggia ma la pista rimane asciutta. A 3 minuti dalla fine del Q2, Hamilton rimane ai box mentre Leclerc prova a migliorarsi ancora. Poche sorprese nell’ultimo tentativo con le due McLaren più veloci della Red Bull di Verstappen e della Mercedes di Russell. Visto che Leclerc non si migliora rimane settimo mentre Hamilton conserva la sua quinta posizione: vedremo se sapranno fare meglio nel Q3.

Q3, a Piastri il duello con Norris

Se il cielo plumbeo fa temere il peggio, Hamilton e Norris sono tra i primi a scendere in pista per far segnare un tempo valido, seguiti pochi minuti dopo da Leclerc. Se le nuvole hanno abbassato la temperatura di 3 gradi, la cosa non sembra disturbare Piastri, che migliora il suo tempo chiudendo con un buon 1:11.836. La soddisfazione dell’australiano dura poco, visto che il compagno di squadra lo batte per soli 17 millesimi di secondo.

Il primo tentativo di Leclerc gli vale il quarto posto alle spalle di Russell e davanti a Verstappen: solo sesto Hamilton, poco più veloce di Kimi Antonelli. Rimane, però, l’ultimo tentativo ma a sorprendere tutti è l’idolo del pubblico di Barcellona: acuto di Fernando Alonso che porta la sua Aston Martin al quarto posto.

Se Leclerc scende dalla macchina, si ripropone il duello in casa McLaren per la pole: alla fine l’1:11.546 di Piastri basta per partire davanti a Norris. Bel giro di Hamilton, che sale momentaneamente in terza posizione per essere peròda Verstappen e Russell.