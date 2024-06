F1 Canada, fuori al Q1 Perez, Verstappen davanti a Hamilton, Ferrari così così

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un venerdì perseguitato dal maltempo, l’ultima sessione delle libere prima delle qualifiche del Gran Premio del Canada vede un acuto della Mercedes di Lewis Hamilton, che chiude col miglior tempo davanti a Max Verstappen. Le Ferrari, dopo un venerdì tra luci e ombre, deludono; Leclerc chiude con il decimo tempo mentre Sainz fa ancora peggio, finendo dodicesimo. Resta da capire se questi siano i veri valori in campo o se le Rosse si siano nascoste. Verstappen è il più veloce nella Q1, riuscendo a far meglio di Tsunoda e Hamilton: eliminato già al Q1 Perez, Sainz e Leclerc solo ottavo e undicesimo.

Fp3, Hamilton c’è, le Ferrari no

Il sabato della Formula 1 a Montreal inizia nella tarda mattinata, con la terza sessione di prove libere che, finalmente, è risparmiata dal maltempo che ha perseguitato finora i piloti. A far spuntare il tempo migliore uno scatenato Lewis Hamilton, che abbassa di almeno tre secondi il miglior tempo sul giro, chiudendo con un ottimo 1:12.549. Alle sue spalle, però, non ci sono le due Rosse ma la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, costretto a montare una vecchia power unit per il problema di venerdì all’Ers che gli aveva impedito di disputare la seconda parte delle libere. A conferma del buon lavoro della Mercedes, sul gradino più basso del podio si sistema Russell, che riesce a fare meglio dell’Aston Martin di Stroll e della McLaren di Piastri.

Come sono andate le Ferrari? Decisamente male, con Leclerc che chiude al decimo posto mentre Sainz si ferma al dodicesimo posto. Non è dato sapere se le Rosse abbiano davvero dato il massimo o se abbiano preferito lavorare sul passo gara. Le distanze tra le varie vetture non sembrano enormi e la situazione potrebbe cambiare molto di qui alle qualifiche, che prenderanno il via alle 22 ora italiana. Preoccupante il segnale mandato da Leclerc via il team radio: “Siamo estremamente lenti”. La Ferrari finora ha sofferto parecchio di sabato ma la situazione potrebbe essere più complessa, visto che molte scuderie hanno preferito lavorare non sulla velocità assoluta ma su altri dettagli più utili per la gara. Per capire se questo sia davvero il massimo che la Ferrari può fare in Canada bisognerà aspettare le qualifiche.

Q1, Verstappen top, Perez out

Con la minaccia pioggia a complicare il compito delle varie scuderie, le qualifiche prendono il via con l’asfalto ancora abbastanza freddo ma più gommato. Il primo acuto lo fa segnare Lando Norris, che si mette dietro Verstappen mentre Sainz perde il controllo del posteriore mentre sta mettendo il giro veloce, costringendo lo spagnolo a lanciarsi di nuovo. I tempi, comunque, sono ancora tre secondi più lenti di quanto visto nella Fp3, quindi si può migliorare ancora moltissimo. Stroll si porta un attimo in testa, prima di venire scavalcato in rapida successione da Russell e Norris. Preoccupante il fatto che Leclerc sia ancora in quindicesima posizione ma il tempo non manca.

Fonte: Twitter (@F1)

Il finale del Q1 vive sul filo dei secondi, con una serie di tempi veloci che rivoluzionano la griglia virtuale continuamente. Il tempo veloce fatto segnare da Verstappen arriva quando Leclerc risale in quinta posizione, con il compagno di squadra che lo sorpassa un paio di minuti dopo. A cinque minuti dalla fine del Q1, Russell riesce a scavalcare il campione del mondo, con Hamilton che chiude il podio virtuale. Le Ferrari scivolano al sesto ed ottavo posto ma a rischiare parecchio è Sergio Perez, costretto a giocarsi il passaggio al Q2 in un solo giro veloce.

Si decide tutto sul filo di lana: Verstappen balza dal 15° posto al primo con un gran tempo, Hamilton si porta in seconda posizione ma viene superato da un super-tempo di Tsunoda. Molto vicino anche Albon e le due McLaren, che scavalcano Sainz: Leclerc scivola in 11a posizione ma ci sono otto piloti in un solo decimo. Eliminato a sorpresa Sergio Perez, assieme a Bottas, Ocon, Hulk e Zhou.