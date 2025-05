F1, ecco Imola. Obiettivo: restare

Ascolta ora 00:00 00:00

Presentato all'Autodromo «Enzo e Dino Ferrari» di Imola il Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, in programma dal 16 al 18 maggio prossimi. Oltre 200mila le presenze attese nel fine settimana e pari a 300 milioni di euro l'indotto stimato per l'evento sportivo nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola.

Filo conduttore della presentazione di ieri, in autodromo, la ferma volontà di organizzare il Gran premio di Imola anche dal 2026 in poi, seppur in alternanza con altri Paesi. «Imola è un luogo simbolo dell'Italia che innova, del suo saper fare. Qui si svolge un evento che dà ancora più forza al Made in Italy nel mondo. Sarà un Gran premio ricco di emozioni. Imola non è solo una tappa del calendario, ma un luogo carico di storia e di significato per la Formula 1», il commento di Stefano Domenicali, patron della Formula 1 nonché cittadino imolese.

Grande attesa per il debutto in Formula 1, proprio nella sua regione, di Kimi Antonelli, bolognese, di scuola ACI Sport, in gara nel team Mercedes. Tutti concordi che «quella di Kimi con soprattutto le Ferrari sarà una sfida appassionante».