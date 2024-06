F1, Leclerc furioso contro il compagno Sainz. Cosa è successo in casa Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la gara interlocutoria vissuta sul circuito di Barcellona, coda polemica in casa Ferrari. Nelle interviste post-gara rilasciate a Sky, Charles Leclerc è furibondo nei confronti del compagno di squadra Carlos Sainz. L’oggetto dello scandalo il sorpasso nei primi giri del Gp di Spagna ed il contatto che avrebbe danneggiato l’ala anteriore della Ferrari del monegasco. Leclerc ha chiuso la gara in rimonta, arrivando negli scarichi di George Russell ma senza riuscire a superare la Mercedes e prendersi il quarto posto. Una polemica a caldo che potrebbe causare ulteriori complicazioni all’interno della scuderia di Maranello già da domenica prossima, quando si correrà in Austria.

Leclerc furibondo: “Mi ha danneggiato l’ala”

Quando si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo il quinto posto nella gara sul circuito del Montmelò, il ferrarista sembra avere un diavolo per capello e non si trattiene nelle critiche al compagno di squadra. “Il sorpasso di Sainz? Non è stato corretto ma soprattutto non era giusto in quel momento. Dopo il briefing stamattina sapevamo che dovevamo salvare la gomma entrambi, soprattutto all'ultima curva. Io ho fatto come dovevo, Carlos invece non l'ha salvata per niente e mi ha superato alla fine del rettilineo. Non c'era da prendere questo rischio, purtroppo ha danneggiato la mia ala anteriore a sinistra. Parleremo all'interno del team, è anche il suo Gran Premio di casa, è una fase importante per la sua carriera ma non era il momento per farlo. Ci è costato credo una posizione”.

Il bilancio della gara, comunque, non è del tutto negativo, considerato che le Rosse portavano in Catalogna un cospicuo pacchetto di modifiche alla SF-24 e che le distanze dalle rivali non sono sembrate così abissali come nel disastroso Gran Premio del Canada. Leclerc prova a fare buon viso a cattivo gioco: “Dopo abbiamo fatto una bella gara, poi con i se e con i ma si possono fare tante cose ma alla fine quando sei dietro devi provare a fare qualcosa di diverso. Il passo era buono, avevamo gestito bene la gomma. Oggi però credo che il problema del weekend sia stato che ci mancava il passo, su questo dobbiamo guardare bene”. Il tempo per recuperare non è molto, visto che il circus della Formula 1 si sposta subito in Austria, dove si correrà sul circuito dello Spielberg, dove la Red Bull gioca in casa.

Vasseur: “Non abbiamo perso molto”

Il team manager della Ferrari Vasseur cerca di stemperare le polemiche e prova a gettare acqua sul fuoco, preferendo concentrarsi sui problemi delle Rosse in qualifica, problema sempre più annoso in questa stagione. “Dobbiamo fare dei passi in avanti in qualifica, perché partendo dietro diventa poi difficile superare, anche prendendosi dei rischi nella strategia” Il contatto tra Leclerc e Sainz nella fase iniziale della gara “non ci ha fatto perdere molto. Ci è mancato un giro per prendere Russell nel finale, ma avendo concluso nella stessa posizione di partenza quello che ci portiamo dietro è che bisogna fare meglio il sabato”.

Il numero uno della Ferrari sembra comunque più ottimista in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, sempre che le Rosse riescano a migliorare sul giro secco: “In qualifica dobbiamo fare un piccolo passo in avanti, perché se parti dietro poi diventa difficile superare, anche prendendosi dei rischi con la strategia. Le prestazioni? Penso che cambieranno ogni weekend. Non ci sono distacchi di sei decimi tra tutte le macchine come la passata stagione, questo significa che le posizioni possono cambiare a seconda dell'assetto e della gestione gomme ogni weekend. sarà tutto aperto, con anche la sprint a cambiare il formato, oltre a delle caratteristiche di pista più funzionali alla nostra macchina”. La speranza di tutti i tifosi della Ferrari è che Leclerc e Sainz si gettino alle spalle le polemiche e tornino a farli sognare in pista al più presto.