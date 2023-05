F1, GP Miami: Verstappen è il più veloce nelle libere 3 davanti a Leclerc

Max Verstappen si conferma il più veloce anche nelle terze libere del GP di Miami. Il pilota olandese, che aveva chiuso il venerdì davanti a tutti, domina anche le libere 3 chiudendo in 1:27.535 staccando di quattro decimi la Ferrari di Charles Leclerc e prendendosi mezzo secondo dal compagno di scuderia Sergio Perez.

Una prestazione sontuosa quella della sua Red Bull del due volte iridato che mette tra sé e il 10° Russell oltre un secondo di gap. Un chiaro messaggio in vista delle qualifiche, dopo le sbavature del weekend azero, il campione del mondo in carica si prepara a vivere l'ennesimo fine settimana da protagonista.

Proverà a dargli filo da torcere la Ferrari di Leclerc, che ha chiuso col secondo tempo a quattro decimi da Verstappen. Una prestazione altalenante quella del monegasco, che dopo essere partito bene ha visto un crollo dei tempi che aveva fatto suonare il campanello d'allarme in casa Ferrari. Sorride invece Carlos Sainz, che nonostante il quarto tempo a quasi sei decimi da Verstappen ha trovato il giusto assetto nel long run. Davanti allo spagnolo c'è Perez che prosegue il duello col suo compagno di box in uno di quei tracciati che è di certo più incline alle caratteristiche di guida del messicano.

Dietro si piazzano le Alpine di Ocon e Gasly, che col quinto e sesto tempo precedono un'ottima Alfa Romeo di Valtteri Bottas che è riuscita a migliorare l'assetto rispetto al venerdì deludente. Seguono in top 10 poi la Haas di Hulkenberg, la Williams di Albon e la Mercedes di Russell. Molto più indietro invece Lewis Hamilton, che ferma la sua W13 al 13° posto in classifica cronometrica alle spalle di Magnussen e Alonso, ma davanti a Stroll e Zhou. Chiudono la classifica dei tempi Tsunoda, Sargeant, Piastri, Norris e De Vries. Le qualifiche partiranno alle 22 italiane (le 16 di Miami).

Those Miami-themed go-faster stripes doing the trick



Verstappen goes P1 with a 1:28.963 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/031rmheiSx — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

I tempi delle libere 3

​1. Verstappen (Red Bull) 1'27"535

​2. Leclerc (Ferrari) 1'27"941

​3. Perez (Red Bull) 1'28"050

​4. Sainz (Ferrari) 1'28"125

​5. Ocon (Alpine) 1'28"407

​6. Gasly (Alpine) 1'8"428

​7. Bottas (Alfa Romeo) 1'28"456

​8. Hulkenberg (Haas) 1'28"497

​9. Albon (Williams) 1'28"561

​10. Russell (Mercedes) 1'28"606

CLASSIFICATION (END OF FP3)



It's a Red Bull-Ferrari show at the top of the timesheets in final practice... up next: qualifying!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/oYqNuRuFhV — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

Dove vedere il GP in tv

Il GP di Miami sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K e in streaming su NOW in prima serata dalle 21.30, differita dalle 23 in chiaro su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

Domenica 7 maggio

SKY

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 21.30: F1 gara (differita su TV8 dalle 23)

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 00.00: Paddock Live - #skymotori

Ore 01.00: Race Anatomy

TV8

Ore 21.30: Pre gara

Ore 23.00: GP Miami (differita)

Ore 01.00: Post gara