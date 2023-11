F1 Las Vegas, tombino fa saltare le prove libere: danni alla Ferrari di Sainz

La prima sessione delle prove libere del GP di Las Vegas di Formula 1 è stata annullata dopo dieci minuti a causa di un tombino saltato che ha anche danneggiato la Ferrari SF-23 di Carlos Sainz. Lo spagnolo si è fermato, sono state esposte le bandiere rosse e poco dopo i commissari hanno deciso di chiudere anzitempo la sessione per sistemare il tombino incriminato e tutto il resto del tracciato. Danni anche per l’Alpine di Ocon (telaio sostituito), si riparte in un orario ancora da stabilire con le FP2, che dureranno 90 minuti.

We still have a red flag as marshals move the Ferrari off track#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/qhtBGiUplQ — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

La ricostruzione

Comincia come peggio non si poteva il weekend di F1 a Las Vegas. La prima sessione di prove libere è durata 12 minuti, 20 in totale considerando gli otto trascorsi tra la bandiera rossa esposta per il ko di Sainz e la comunicazione definitiva che la sessione non sarebbe stata ripristinata. Del resto ogni altra decisione sarebbe stata folle dato che in pista sul rettilineo della Strip è venuto a crearsi un vero e proprio buco in seguito al sollevamento di un tombino.

F1 has cancelled the first practice session of the first ever Las Vegas Grand Prix due to a loose drain cover pic.twitter.com/hLcP1VHfED — ESPN F1 (@ESPNF1) November 17, 2023

Il pilota spagnolo ha dovuto fermare la propria Ferrari in fondo al rettilineo della Strip dopo un passaggio su un tombino sollevatosi (è crollata la cornice di cemento che lo ancorava), un buco sull’asfalto che ha distrutto il fondo della SF-23 numero #55 al punto che la centralina si è staccata non trasmettendo più dati della Rossa dello spagnolo. In precedenza nello stesso punto era transitato anche Esteban Ocon e in casa Alpine sono già al lavoro per sostituire il telaio sulla monoposto del pilota francese. Inizialmente lo stop della Ferrari ha forzato ovviamente la bandiera rossa alle 05:42 ora italiana, con la sessione che è stata dichiarata definitivamente conclusa alle 05:50.

La FIA dopo una prima ispezione ha rilasciato il seguente comunicato circa l’imprevisto che ha portato alla conclusione anzitempo delle PL1: "È emerso che ha ceduto il fissaggio in cemento intorno ad un tombino. La FIA controllerà tutti gli altri tombini presenti sul tracciato".

Questa operazione richiederà tempo e ora saranno da seguire gli sviluppi relativi al nuovo programma delle PL2. La speranza di team e piloti è che la sessione venga allungata per recuperare il tempo perso nelle PL1 con un anticipo del semaforo verde alle 08:30 ora italiana per un totale di 90 minuti a disposizione anziché 60. Tutto dipenderà dai controlli che verranno effettuati nel resto del tracciato per sincerarsi che i tombini non siano pronti a rivelarsi delle trappole in grado di demolire le vetture come avvenuto nel caso di Ocon e Sainz.