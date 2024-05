F1, Leclerc contro Verstappen nelle qualifiche a Miami

Il weekend della Ferrari continua sul circuito cittadino di Miami, con Leclerc e Sainz che si giocheranno il tutto per tutto per strappare una posizione ottimale alla partenza del gran premio di domenica sera. Le distanze nei confronti della Red Bull sembrano inferiori al solito ma vedremo se le Rosse riusciranno a mettere una prestazione maiuscola. Seguite le qualifiche del Gran Premio di Miami con la nostra diretta testuale.

Ferrari competitiva

Il fine settimana delle Rosse è stato finora all’insegna degli alti e bassi: se nelle libere Leclerc si era girato, dovendo abbandonare la sessione dopo neanche due giri, il verdetto dello shootout era sembrato incoraggiante. Il monegasco era riuscito a partire dalla seconda posizione, contendendo fin dal via la prima posizione ad un Max Verstappen sembrato non così dominante come in passato.

La sprint race del pomeriggio ha confermato quanto visto finora: la Red Bull è sicuramente performante ma non perfetta. Verstappen ha più volte segnalato problemi di grip e, forse per questo, non è riuscito a staccare fino all’ultimissimo giro un coriaceo Charles Leclerc. Le cose sono sembrate meno chiare lato Sainz, che è rimasto bloccato da Ricciardo, rischiando di venir sorpassato nel finale dalla McLaren di Piastri.

Q1, la diretta

A sei minuti dalla fine del Q1 buon tempo di Lewis Hamilton, terzo tra Sainz e Leclerc ma quando lo spagnolo scende di nuovo in pista, si riporta in testa con 1:27.937. Terzo il monegasco.

1:28.023 per Verstappen, che balza al comando del Q1. Anche l’olandese monta gomme usate come le Ferrari.

I prossimi a scendere in pista sono Leclerc e Perez, che si sistemano dietro allo spagnolo di pochi centesimi di secondo. A 12’ dal termine del Q1 scende in pista Verstappen, che però segnala ai box di sentire “strani rumori”.

Pole provvisoria per Russell, con 1:28.567 ma dura davvero poco, Sainz lo scavalca facendo quattro decimi meglio.

Fonte: Twitter (@F1)

Viste le condizioni mutevoli del tempo, tutte le squadre decidono di scendere in pista da subito, causando un discreto ingorgo all’uscita dei box.

Tutto pronto sul circuito di Miami per il via della sessione di qualifiche che deciderà la griglia di partenza della gara di domenica sera.