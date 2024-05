F1, Leclerc e Sainz sfidano Verstappen a Miami

Il weekend della Formula 1 si chiude a Miami con la gara vera e propria, una sfida sul circuito cittadino del South Florida che sembra più aperto che nelle ultime settimane. Nonostante la vittoria nella sprint race e la pole position, le distanze tra la Red Bull di Max Verstappen e le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano più ridotte. Nel corso della gara i problemi visti nel fine settimana potrebbero giocare un brutto scherzo al campione del mondo. Seguite il Gp di Miami con la nostra diretta testuale.

Ferrari più vicine

Il fine settimana delle Rosse finora è stato piuttosto positivo, specialmente dal punto di vista dell’atmosfera ai box. Dopo le scintille a Shanghai, i due alfieri di Maranello sono tornati a lavorare con calma, cosa che non ha sorpreso il team principal Vasseur: prima del via, ha infatti confermato che “sono professionisti, sanno cosa fare”. Se il risultato della sprint race era apparso già incoraggiante, specialmente sul passo gara, sono le qualifiche a far sperare i tifosi della Ferrari.

Partire dalla seconda e terza posizione metterà i due piloti in condizione ideale per mettere pressione a Verstappen già dalla partenza, per sperare che durante la corsa alcuni dei problemi visti nel fine settimana tornino a galla. Ottenere un risultato importante a Miami prima dell’arrivo di un consistente pacchetto di aggiornamenti alla SF-24 ad Imola sarebbe un segnale decisamente importante. Occhio, però, alle McLaren, che potrebbero creare parecchi problemi alle Rosse.

La diretta

Dopo il riscaldamento, vetture schierate sulla griglia di partenza.

Tutto sembra pronto per il via del Gran Premio di Miami.