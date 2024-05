F1, magia di Leclerc nel Gp di Monaco: è in pole davanti a Piastri e Sainz

Charles Leclerc su Ferrari conquista una fantastica pole position nel Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. Lo fa piazzando il tempo super di 1.10.270 davanti alla sua gente, sul tracciato di casa, interrompendo il dominio in qualifica di Max Verstappen (finora partito sempre davanti a tutti). Per Leclerc è la 24ª pole in carriera (la terza a Monaco) e aggancia un'icona della F1 come Niki Lauda.

Quella di Leclerc è stato un vero capolavoro. Perché nel Q3, il monegasco è stato due volte grandioso, con un primo tentativo veloce in 1'10"418 che sarebbe già stato sufficiente per la pole position. Poi nel secondo tentativo ha ulteriormente limato il miglior tempo e ha chiuso con un fantastico 1'10"270 che ha messo Piastri a 154 millesimi. Una pole così in casa è davvero una grande soddisfazione per Charles, chiamato ora a completare l'opera in gara.

L'olandese della Red Bull stavolta non va oltre un sesto tempo, che lo costringerà ad un vero e proprio miracolo per prendersi l'ennesimo successo nella giornata di domani. Il campione del mondo ha visto interrompersi la striscia di pole consecutive, 7 dall'inizio della stagione, 8 considerando anche il 2023. Soprattutto ha lottato contro una macchina che non lo ha aiutato come sempre. Emblematico l'ultimo tentativo del Q3, quando poco prima del tunnel ha toccato con l'anteriore sinistra le barriere.

In prima fila con il monegasco partirà la McLaren di Oscar Piastri, seguita dall'altra Ferrari di Carlos Sainz. Quarto tempo per Lando Norris, quinto George Russell su Mercedes, mentre l'altra Red Bull di Sergio Perez, eliminata addirittura nel Q1, partirà 18.

La grigia di partenza

1. Leclerc (Ferrari) 1'10"270

2. Piastri (McLaren) 1'10"424

3. Sainz (Ferrari) 1'10"518

4. Norris (McLaren) 1'10"542

5. Russell (Mercedes) 1'10"543

6. Verstappen (Red Bull) 1'10"567

7. Hamilton (Mercedes) 1'10"621

8. Tsunoda (RB) 1'10"858

9. Albon (Williams) 1'10"948

10. Gasly (Alpine) 1'11"311

11. Ocon (Alpine) 1'11"285

12. Hulkenberg (Haas) 1'11"440

13. Ricciardo (RB) 1'11"482

14. Stroll (Aston Martin) 1'11"563

15. Magnussen (Haas) 1'11"725

16. Alonso (Aston Martin) 1'12"019

17. Sargeant (Williams) 1'12"020

18. Perez (Red Bull) 1'12"060

19. Bottas (Sauber) 1'12"512

20. Zhou (Sauber) 1'13"028

Le reazioni

"La pole position qui dà sempre sensazioni speciali, domani bisognerà assolutamente vincere". Queste le parole di Charles Leclerc, a seguito della pole position conquistata al termine della sessione di qualifiche sul circuito di Montecarlo. "Una bella qualifica, con delle sensazioni sempre molto speciali su questa pista. Sono contento per questo giro, con un livello di entusiasmo molto alto - dice il ferrarista - Tuttavia so che la qualifica non è tutto, per quanto sia importante. Bisogna mettere tutto insieme in gara, al contrario di quanto fatto in passato. Il team è forte e siamo in un'ottima posizione, ho bisogno di una buona partenza e una volta fatto questo spero che anche Sainz possa seguirmi in seconda posizione. Qualsiasi cosa accada dobbiamo assolutamente portare la vittoria a casa".

"Leclerc è stato il più veloce di tutti durante il weekend". Lo riconosce Oscar Piastri, pilota della McLaren intervistato nell'immediato post qualifica. "Se guardiamo la seconda metà del mio primo giro in Q3 si sarebbe potuta conquistare la pole. Leclerc è stato incredibilmente veloce tutto il weekend e nessuno ha pensato di potersi avvicinare a lui. La prima fila è comunque un buon risultato, servirà un'ottima partenza e poi una strategia con la quale cercheremo di condurre una buona gara".

Dove vedere il Gp di Monaco

L'ottava gara del Mondiale 2024 verrà trasmessa domenica 26 maggio in diretta esclusiva su Sky alle 15, mentre in differita in chiaro sarà visibile su Tv8 alle ore 18.30.

Appuntamento tutto da vivere minuto per minuto su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.