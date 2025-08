F1, le McLaren dominano le libere in Ungheria: Norris il più veloce, Leclerc terzo

Il tracciato dell’Hungaroring continua a rivelarsi ostico per Charles Leclerc. Il ferrarista, che non è mai riuscito a partire in prima fila in Ungheria, ha chiuso le prove libere in terza posizione dietro alle dominanti McLaren di Norris e Piastri. A far sperare i tifosi delle Rosse, però, il distacco nei confronti dell’australiano: poco più di un decimo. Meno soddisfacente la sessione di Lewis Hamilton, che si è più volte lamentato del setup della sua vettura: l’ex campione del mondo chiude la Fp2 al sesto posto, dietro a Fernando Alonso, che aveva saltato l’Fp1 per un dolore alla schiena. Riscontri incoraggianti dalla simulazione gara nel finale della sessione, con i due ferraristi che fanno segnare tempi più che rispettabili. Vedremo se Hamilton e Leclerc sapranno confermarsi nelle qualifiche del Gp di Ungheria, che prenderanno il via sabato a partire dalle 16.

Fp2, dominio McLaren, Leclerc terzo

Le vetture tornano in pista alle 17 per la seconda sessione di prove libere, con il meteo ungherese che ha ancora deciso di concedere una tregua. Tra i primi a far segnare un giro veloce, la Mercedes di George Russell, che aveva chiuso la Fp1 con l’ottavo miglior tempo. La soddisfazione al box delle Frecce d’Argento dura però poco: il primo giro di Lando Norris è più veloce di mezzo secondo rispetto quanto fatto dal pilota inglese. Mentre Piastri si riprende la pole provvisoria con un buon 1:16.697, prima uscita mediocre per Lewis Hamilton: solo settimo l’inglese della Ferrari a 42 minuti dalla fine della Fp2. A dare spettacolo continua ad essere il duello in casa McLaren, con Norris che stacca di quasi due decimi il compagno di squadra. Sessione complicata per Hamilton, che va lungo in curva 4 ed è costretto ad alzare il piede dall’acceleratore.

Se l’ex ferrarista fa segnare il terzo tempo, fa impressione l’1:16.221 dell’Aston Martin di Lance Stroll, che gli vale la prima posizione provvisoria. Piastri e Norris si riportano in testa di mezzo secondo ma il pilota canadese si migliora ancora, riprendendosi il terzo posto e mettendo dietro Leclerc. Il monegasco riesce a migliorarsi nel settore centrale e chiude dietro di un solo decimo rispetto a Piastri: nel frattempo, buon tempo di Alonso, che aveva saltato la Fp1 per un dolore alla schiena. A 20 minuti dalla fine delle libere, l’asturiano è quinto davanti ad Hamilton per poco più di un decimo di secondo. L’ultima parte della sessione di libere è dedicata alle simulazioni di gara, il che cristallizza la classifica provvisoria: interessante il passo gara fatto segnare da Alonso ed Hamilton, con Leclerc non molto lontano. Le due McLaren girano piuttosto piano, preferendo testare nuove soluzioni per la gara: vedremo nei prossimi giorni se si stavano davvero nascondendo.

Fp1, Norris vola, Leclerc c’è

Su un Hungaroring soleggiato, la prima sessione di prove libere sembra confermare i valori visti finora nella stagione di Formula 1: McLaren più veloci, Ferrari sempre più vicine. Ad aggiudicarsi il primo round nel duello tra le Papaya è Lando Norris, il cui 1:16.052 è abbastanza per mettersi dietro Oscar Piastri. Il leader della classifica piloti, però, è dietro di solo 19 millesimi di secondo, con la Ferrari di Charles Leclerc terza a circa due decimi. Nei primi 20 minuti della Fp1 buona parte delle vetture si sono concentrate sul passo gara, con un mix di hard e medie: anche in questa configurazione, più veloci le due McLaren con Hamilton che si lamenta coi box del setup della sua SF-25. Più in palla Charles Leclerc, che si porta temporaneamente in testa alle libere per poi vedersi superare ancora da uno scatenato Norris.

Con le soft, i tempi si avvicinano molto a quelli della pole del 2024: il primo a scendere sotto l’1:17 è ancora Leclerc ma la risposta di Norris lascia poco spazio ai dubbi sul favorito in questo weekend ungherese. Mentre Piastri e Leclerc si portano a distanza di tiro dall’inglese della McLaren, Max Verstappen, nonostante la nuova ala anteriore portata in Ungheria dalla Red Bull, chiude con quasi un secondo di distacco. Nel finale di sessione, piloti al limite con Norris e Hamilton che bloccano le ruote in curva 1, rovinando i rispettivi giri veloci: se Piastri sfiora la pole provvisoria, gran giro di Hadjar, che chiude quarto davanti ad un migliorato Hamilton.

il risultato di Kimi Antonelli, un buon settimo posto agevolato dal fatto che la Mercedes ha deciso di montare le sospensioni usate fino ad Imola. Tra i delusi, George Russell e Max Verstappen, che chiudono rispettivamente ottavo e nono:per entrambi i piloti per evitare di partire dalle retrovie domenica.