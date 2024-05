F1, a Miami libere in chiaroscuro per la Ferrari: Leclerc out, Sainz terzo

Il weekend della Ferrari inizia in maniera contrastante, con un discreto passo gara per un pilota ed un incidente che ha rovinato la sessione dell’altro. Charles Leclerc si gira in testacoda nel corso del primo giro lanciato causando una bandiera rossa e deve abbandonare le libere mentre Carlos Sainz è a lungo il più veloce in pista, venendo scavalcato nel finale della sessione dal solito Max Verstappen e dalla McLaren di Oscar Piastri. Distanze comunque molto ravvicinate, con i primi cinque in classifica separati da poco più di un decimo di secondo. Le monoposto torneranno in pista alle 22.30 ora italiana per le qualifiche della sprint race di sabato. Leclerc avrà quindi subito occasione di rifarsi.

Leclerc subito out

La prima sorpresa del fine settimana in Florida arriva ancora prima delle libere. Nonostante l’annuncio di una livrea speciale solo per il Gran Premio di Miami, la Ferrari è ancora prevalentemente rossa. Invece delle reinterpretazioni circolate in rete, la SF-24 è quasi tutta rossa, con alcuni inserti nei due colori azzurri presi dalla storia della scuderia di Maranello molto limitati. Decisamente più evidente, invece, il logo del nuovo main sponsor, Hewlett-Packard, quello sì molto azzurro. Incognita principale per questo weekend il meteo: se la giornata di venerdì sarà all’insegna del tempo soleggiato e caldo, sabato e domenica saranno molto più nuvolosi, con un discreto pericolo di pioggia.

Visti i molti aggiornamenti portati da diversi team sul circuito cittadino di Miami, il fatto di avere una unica sessione di prove complicherà parecchio il lavoro dei tecnici per trovare il setup ideale. Non trattandosi di un circuito permanente, la tenuta dell’asfalto e la sua temperatura, che sfiorerà i 50 gradi, sarà un’incognita per tutte le squadre. Al pronti via, i primi a mettere tempi validi sono Hamilton e Verstappen, attorno all’1:31 ma il poco grip del circuito gioca un pessimo scherzo a Charles Leclerc. Il monegasco va in testacoda nel terzo settore del primo giro lanciato, rimanendo con la vettura in piena traiettoria. Gli altri piloti riescono a transitare senza problemi ma il ferrarista non riesce a ripartire subito, costringendo la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. Per evitare di danneggiare ulteriormente il motore, il muretto gli chiede di spegnerlo e tornare ai box a piedi, dicendo addio alla sessione di prove.

Sainz veloce, Max al top

Qualche minuto dopo, rimossa la Ferrari, le libere possono riprendere, con le varie vetture che scendono agevolmente sotto l’1:29. In testa provvisoriamente la Red Bull di Sergio Perez, seguito a poco più di un decimo dalla Mercedes di Russell, che sembra girare più veloce del compagno di squadra Hamilton al momento. Max Verstappen esagera nel corso del suo secondo giro veloce e finisce lungo sulla ghiaia, causando una bandiera gialla, ma riesce a riprendere. Carlos Sainz sceglie di girare con gomme dure, riuscendo comunque a far segnare il terzo tempo, il più rapido tra i piloti con queste coperture. Il ferrarista scavalca anche Perez, sistemandosi in testa alla classifica provvisoria a 25 minuti dalla fine della sessione di prove. La Red Bull sembra più preoccupata di testare il pacchetto di modifiche e sceglie di fare una mini long run, per verificare meglio il passo corsa.

Il weekend della McLaren inizia con diversi problemi: se Piastri aveva fatto sapere al muretto di un volante molto duro, Norris nota un’asimmetria di comportamento della sua monoposto, un problema piuttosto serio che il team di Woking dovrà risolvere prima delle qualifiche per la sprint race. Dopo il buon tempo, anche la Ferrari di Sainz si lancia in una mini long run, facendo segnare un interessante 1:31.5, un discreto segnale per il resto del fine settimana. A 15 minuti dalla fine delle qualifiche, il ferrarista è sempre il più veloce, anche se Norris è a poco più di un decimo. Verstappen, invece, non è ancora uscito dai box per la seconda uscita. A 7 minuti dalla fine, gran tempo di Gasly ma Sainz e Russell tornano subito in testa in vista dell’ultimo tentativo. Verstappen scende in pista e fa segnare subito il giro più veloce, ma le distanze dai rivali sono minime. Piastri la spunta per pochi millesimi su Sainz e Russell, completando le prime due file virtuali.

Dove vederlo in tv

I piloti torneranno in pista a partire dalle 22.30 italiane per la sessione di qualifica che deciderà la griglia della sprint race del sabato. I primi punti in palio si giocheranno sabato 4 maggio a partire dalle 18 ora italiana mentre le qualifiche vere e proprie prenderanno il via a partire dalle 22. Il Gran Premio di Miami si terrà domenica 5 maggio sempre a partire dalle 22 italiane. L’unico modo di seguire il weekend della Formula 1 per gli appassionati dei motori sarà di avere un abbonamento a Sky, visto che in questa occasione non è prevista la differita su Tv8.

Gli abbonati al servizio satellitare potranno seguire ogni appuntamento su, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.