F1, negli Usa Verstappen avanti su Leclerc nelle libere. Dalle 23 le qualifiche

Il weekend nel Texas inizia com'erano finite le cose due settimane fa a Losail, con la Red Bull del tre volte campione del mondo Max Verstappen più veloce del resto della compagnia. C’è una differenza piuttosto significativa: alle sue spalle a poco più di un decimo di secondo c’è la Ferrari di Charles Leclerc, con la scuderia di Maranello che è riuscita a trovare un setup interessante sul complicato Circuit of the Americas di Austin. Decisamente più problematica la sessione di libere di Carlos Sainz, cinque decimi più lento del compagno di squadra: visto che gran parte delle vetture sono andate su tempi molto simili, lo spagnolo finisce solo ottavo. Dato che il sabato sarà interamente dedicato allo shootout e alla sprint race, molti hanno preferito testare soluzioni buone per la gara piuttosto che cercare subito il tempo. Vedremo a partire dalle 23 italiane, quando si terranno le qualifiche ufficiali del Gran Premio degli Stati Uniti, chi si stava nascondendo e chi rischia di passare un weekend molto complicato.

Bene Red Bull, crisi McLaren?

Come succede sempre quando si tiene la controversa sprint race, i 60 minuti dell’unica sessione di prove libere consentita dal regolamento hanno costretto molte scuderie a compiere scelte difficili. A complicare ulteriormente il compito degli ingegneri di gara l’asfalto molto sconnesso del circuito texano, un problema che perseguita i piloti di Formula 1 da diversi anni. Durante le libere, parecchi piloti sono andati larghi alla curva 12, finendo nella via di fuga dopo un eccessivo sovrasterzo, forse dovuto alla scarsa tenuta delle medie. Probabile che questo problema sia meno serio nelle qualifiche, dove quasi tutti dovrebbero usare le soft. Visto che il circuito di Austin mette sotto stress i freni anteriori, raffreddare i dischi potrebbe essere un problema: dopo solo 5 giri in pista, il pilota dell’Aston Martin Lance Stroll è stato richiamato al box per evitare rotture.

Fonte: Twitter (@ScuderiaFerrari)

A fare notizia, il fatto che entrambe le McLaren abbiano deciso di usare solo le gomme medie, risparmiando il treno di soft che le altre scuderie hanno usato nel finale per fare il tempo. Nonostante un problema alla curva 9, probabile che sia Piastri che Norris possano facilmente risalire la classifica nelle qualifiche. A giudicare da quanto si è visto nelle libere, le distanze tra le varie vetture è molto ridotta: alle spalle di Verstappen e Leclerc, Lewis Hamilton è a meno di due decimi, con Sergio Perez a soli 2 centesimi di secondo. Il nuovo pacchetto della Haas ha consentito a Magnussen di chiudere quinto, battendo la Mercedes di George Russell: la quarta fila virtuale vede la Williams di Albon e la seconda Ferrari di Sainz, a mezzo secondo dalla prima posizione. Molto attardate le due McLaren e Fernando Alonso, che ha vissuto una sessione complicata.

Fonte: Twitter (@ScuderiaFerrari)

I risultati delle prove libere

Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:35.912

Charles LECLERC (Ferrari) 1:36.068

Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:36.193

Sergio PÉREZ (Red Bull) 1:36.212

Kevin MAGNUSSEN (Haas) 1:36.472

George RUSSELL (Mercedes) 1:36.474

Alexander ALBON (Williams) 1:36.492

Carlos SAINZ (Ferrari) 1:36.533

Nico HULKENBERG (Haas) 1:36.702

Pierre GASLY (Alpine) 1:36.705

Logan SARGEANT (Williams) 1:36.987

Esteban OCON (Alpine) 1:37.066

Yuki TSUNODA (AlphaTauri) 1:37.104

Daniel RICCIARDO (AlphaTauri) 1:37.152

Lando NORRIS (McLaren) 1:37.256

Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) 1:37.418

Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) 1:37.517

Fernando ALONSO (Aston Martin) 1:37.840

Oscar PIASTRI (McLaren) 1:38.420

Lance STROLL (Aston Martin) 1:39.940