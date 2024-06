F1, Norris beffa Verstappen nelle qualifiche a Barcellona. Ferrari in terza fila

Il Gran Premio di Spagna conferma come la lotta per il dominio della Formula 1 si giochi oramai sul filo dei millesimi. Il pilota della McLaren Lando Norris risponde all’incendio che ha coinvolto l’hospitality della scuderia con un giro in extremis che scippa la pole position a Max Verstappen. Come nel resto del fine settimana, i distacchi tra i piloti top sono davvero risicatissimi: dalla sesta posizione di Carlos Sainz alla terza di Lewis Hamilton ci sono solo 35 millesimi di secondo. Comunque positivo il verdetto delle qualifiche per le Rosse che, con il nuovo pacchetto di migliorie portato in Catalogna, potranno giocarsela ad armi pari nella gara di domenica alle 15, in diretta su Sky.

Fp3, quattro piloti in un decimo

Dopo un venerdì all’insegna del grande equilibrio, l’ultima sessione delle prove libere prima delle qualifiche del pomeriggio conferma come le distanze tra i piloti top siano davvero ridotte all’osso. A conferma del buon lavoro fatto a Maranello, le due Ferrari sono riuscite ad essere ancora competitive, con l’idolo di casa Carlos Sainz che ha spuntato il miglior tempo. Il dato più interessante della Fp3 è il fatto che ben quattro vetture siano state separate da meno di un decimo.

La McLaren di Lando Norris è a solo tre centesimi di secondo dallo spagnolo mentre Charles Leclerc insegue a soli 7 millesimi, dopo un contatto in pista che ha causato parecchie proteste da parte della scuderia di Woking. Due centesimi separano il monegasco dal campione del mondo Max Verstappen, che sembra aver risolto parecchi dei problemi visti nelle libere del venerdì. A completare la terza fila virtuale le due Mercedes, con Hamilton a circa tre decimi da Sainz.

Q1, Hamilton beffa Leclerc

La direzione gara decide di non punire pesantemente i due contatti visti durante la Fp3: sia Leclerc che Stroll, che si era toccato con Hamilton, vengono quindi ammoniti formalmente, senza subire sanzioni. Alla bandiera verde parecchie vetture preferiscono rimanere ai box, probabilmente per risparmiare gomme in vista della gara di domenica. A dieci minuti dalla fine del Q1 scendono in campo i primi big, con le due Red Bull e la Ferrari di Sainz, salutato dal boato del pubblico.

Le temperature sono più basse oggi, il che ha effetti notevoli sui tempi, decisamente più veloci di quanto visto nelle libere. Verstappen e Norris volano in testa separati da solo 8 centesimi ma il più rapido è Charles Leclerc, che infligge 5 decimi al campione del mondo. Sainz è quarto a pochi millesimi da Norris mentre Russell è subito dietro. Per i primi 5 può anche bastare così mentre gli altri tornano in pista per un ultimo tentativo. Ne approfitta Hamilton, che balza in testa alla classifica con 1:12:143; eliminati Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon e Sargeant.

Q2, Leclerc rischia tantissimo

Come nel Q1 ci vuole diversi minuti prima di vedere le monoposto top in pista ma a 10 minuti dalla fine la pit lane si affolla, con quasi tutte le vetture pronte a tentare il primo giro veloce. I tempi si susseguono in rapida successione, stravolgendo continuamente la classifica provvisoria: Gasly viene rapidamente scavalcato da Leclerc ma il monegasco non può godersi la vetta che per pochi minuti, prima che il compagno di squadra faccia ancora meglio. La gioia del pubblico catalano è altrettanto effimera, visto che Norris e Verstappen riescono a superare il ferrarista.

A cinque minuti dalla fine, Hamilton è in 13a posizione ma ha usato un treno di soft usate per il primo run. I primi quattro in classifica preferiscono rimanere ai box, scelta piuttosto azzardata specialmente per Leclerc, che sembrava pronto a scendere di nuovo in pista. Hamilton balza al secondo posto, a 13 centesimi da Verstappen e anche Piastri è più veloce del ferrarista, che ora scivola in sesta posizione. Dopo il giro in extremis che fa risalire Russell in terza posizione, Leclerc passa al Q3 per soli 90 millesimi di secondo, un rischio enorme per il box Ferrari.

Q3, Norris in extremis su Verstappen

Il verdetto più sorprendente del Q2 è il passaggio di entrambe le Alpine, che non riuscivano ad arrivare al Q3 dal Gp degli Stati Uniti del 2023 e la contemporanea eliminazione delle due Aston Martin, apparse in netta difficoltà. Difficile capire chi la spunterà, visto che le prime cinque vetture sono separate da solo due decimi di secondo. La sessione si anima ad otto minuti dalla bandiera a scacchi, con un gran tempo messo da Max Verstappen, che ha Sainz a poco più di un decimo. Piastri e Leclerc sono terzo e quarto ma Norris e le due Mercedes fanno ancora meglio, prendendosi di prepotenza le prime due file. Il tempo dell’australiano viene poi cancellato per aver superato i limiti della pista, facendo risalire le due Ferrari in terza fila.

Fonte: Twitter (@F1)

Le vetture tornano in pista per l’ultimo tentativo che potrebbe rivoluzionare ancora la griglia del Gran Premio di Spagna e lo spettacolo certo non manca. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, con una serie di giri veloci che tengono sulle spine il pubblico presente. Leclerc e Sainz si portano in prima fila ma dura davvero poco, visto che Verstappen riesce ad abbassare di tre decimi il suo tempo. Altrettanto competitive le due Mercedes, che scavalcano le Ferrari e si sistemano dietro al campione del mondo ma non è ancora finita: grandissimo giro di Lando Norris che scavalca l’olandese di soli 17 millesimi prendendosi la pole position.

Seconda pole position in carriera del giovane pilota inglese, mentre le Ferrari devono accontentarsi della. Le distanze dalle Mercedes sono però risicatissime: tra Hamilton e Sainz ci sonodi secondo.