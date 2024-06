F1, Verstappen brilla nella sprint race in Austria. Dalle 16 le qualifiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Il weekend della Formula 1 in Austria parte con una sprint race molto combattuta che ha visto Max Verstappen faticare parecchio prima di avere la meglio sulle arrembanti McLaren di Piastri e Norris. Parecchie scintille tra i due alfieri della scuderia di Woking mentre alle loro spalle discreta prova delle Mercedes. Le Ferrari hanno vissuto una gara tra luci e ombre: se Carlos Sainz porta a casa un quinto posto, buona rimonta di Charles Leclerc, che è riuscito a superare Sergio Perez arrivando a punti. Si replica a partire dalle 16, quando i piloti scenderanno di nuovo in pista per conquistare la pole position del Gran Premio di domenica.

Battaglia McLaren, Max la spunta

La partenza sul Red Bull Ring non è stata certo ideale, con qualche problema di sicurezza che ha costretto la direzione corsa a ripetere le procedure di partenza: si è capito dopo come fosse stata colpa di alcuni fotografi che avevano superato le barriere in curva 1. Quando si sono spente le luci, Max Verstappen è riuscito a resistere alla buona partenza delle McLaren, che hanno iniziato a lottare tra di loro per la seconda posizione. Non male la partenza delle Ferrari, con Sainz che riesce a scavalcare Russell e Leclerc che si libera di entrambe le Alpine, risalendo in zona punti per poi superare anche la Red Bull di Sergio Perez.

Al contrario di quanto visto in passato, Max non saluta la compagnia e deve difendersi dagli attacchi di Lando Norris: al quinto giro il pilota britannico riesce a passare il campione del mondo in curva 3 ma viene beffato subito dopo dall’olandese, venendo poi spinto all’esterno dal compagno di squadra, che gli scippa la seconda posizione. L’australiano fa di tutto per rimanere in scia di Verstappen ma, alla fine, è costretto ad accontentarsi della seconda posizione. Seconda parte della sprint race a ritmi più blandi con l’unico spettacolo offerto dalla battaglia tra Russell e Sainz, che vede il pilota inglese conquistare la quarta posizione. Almeno a giudicare da quanto si è visto oggi, la distanza tra Mercedes e Ferrari sul passo gara è molto risicata; molto dipenderà quindi dalla strategia dei team e dalle qualifiche di oggi pomeriggio.

Dove vedere il Gp in diretta

Ora che sono stati assegnati i primi punti del weekend, le squadre possono concentrarsi sulla battaglia per le posizioni in griglia del Gran Premio di Austria vero e proprio. La Q1 inizierà sabato alle 16 e gli appassionati potranno seguirle in diretta sintonizzandosi sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1. Come successo per la sprint race delle 12, anche le qualifiche saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Tv8: la gara della domenica, invece, sarà disponibile in diretta solo per gli abbonati Sky.

Gli altri dovranno accontentarsi della differita. Se vi siete rifugiati al mare o in montagna per sfuggire al gran caldo, nessun problema: tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming su. Buona Formula 1 a tutti!