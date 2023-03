F1, Verstappen domina le libere 3 a Jeddah. Deludono le Ferrari

Sempre e solo Max Verstappen al comando. Dopo i miglior tempi nella prima e seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita, il pilota olandese della Red Bull è il più veloce anche nella terza ed ultima sessione, prima di scendere in pista per le qualifiche che scatteranno alle 18.00 (ora italiana).

Sul tracciato di Jeddah il campione del mondo in carica chiude davanti al compagno di squadra Sergio Perez, con l'olandese che conferma di essere ovviamente l'indiziato principale per la conquista della pole position e della gara domenica. Terzo e quarto tempo per le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, seguiti da un Lewis Hamilton in leggera ripresa con la sua Mercedes. Ancora troppo distanti invece le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che chiudono rispettivamente in sesta e decima posizione, ma il team di Maranello piuttosto che concentrarsi sulla qualifica (il monegasco dovrà scontare una penalità di 10 posizioni), ha puntato i riflettori sul passo gara trovando buone risposte. A livello di motore, però, le due Rosse sono sembrate ancora abbastanza scariche, pagando oltre un secondo di distacco dal campione del mondo in carica.

Tutti i tempi delle libere 3

​Verstappen (Red Bull) 1'28"485 Perez (Red Bull) 1'29"098 Alonso (Aston Martin) 1'29"483 Stroll (Aston Martin) 1'29"509 Hamilton (Mercedes) 1'29"568 Leclerc (Ferrari) 1'29"588 Norris (McLaren) 1'29"690 Piastri (McLaren) 1'29"698 Gasly (Alpine) 1'29"701 Sainz (Ferrari) 1'29"761 Russell (Mercedes) 1'29"811 Zhou (Alfa Romeo) 1'29"917 Hulkenberg (Haas) 1'29"933 Ocon (Alpine) 1'29"953 Albon (Williams) 1'29"983 Sargeant (Williams) 1'30"035 Magnussen (Haas) 1'30"131 Bottas (Alfa Romeo) 1'30"317 Tsunoda (Alpha Tauri) 1'30"797 De Vries (Alpha Tauri) nessun tempo. FP3 CLASSIFICATION



Another promising session in the bag for @redbullracing and @AstonMartinF1!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/bQX7HTQx6s — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

La programmazione su Sky Sport F1

Sabato 18 marzo

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 17.15: Paddock Live - #skymotori

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – qualifiche (in differita su TV8 dalle 21.30)

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show



Domenica 19 marzo

Ore 14.10: F2 - gara

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 gara (differita su TV8 dalle 21.30)

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 23: Race Anatomy

Dove vedere la gara

Il GP dell’Arabia Saudita di F1 sarà trasmesso domenica alle 18, live su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita dalle 21.30 su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.