Formula Uno, GP Miami 2023: quando, dove e a che ora vedere qualifiche e gara

Non c'è un attimo di respiro in Formula 1: dopo la vittoria di Sergio Perez a Baku, il Mondiale fa tappa a Miami, quinto appuntamento del Mondiale, in programma dal 5 al 7 maggio.

Nella splendida cornice del Miami International Autodrome, costruito attorno all’Hard Rock Stadium, si torna al vecchio format del weekend, con tre sessioni di prove libere a precedere qualifiche e gara. La Red Bull continua a volare e in Florida punta alla quinta vittoria su cinque da inizio stagione. La Ferrari invece si presenta al prossimo GP, mettendo alla prova le prime importanti novità sulla SF-23, con l’obiettivo di confermarsi all’indomani del primo podio stagionale. Di sicuro Leclerc e Sainz hanno bisogno di recuperare punti importanti nel Mondiale nei confronti di Mercedes e Aston Martin per risalire in classifica. Di fatto il monegasco ha dimostrato di poter giocarsela alla pari con Verstappen e Perez sul giro secco, ma resta da capire se in gara riuscirà a diminuire il gap.

Chi ha vinto nel 2022

È la seconda edizione del GP di Miami dopo aver fatto il suo debutto l’anno precedente ottenendo l’appellativo di Superbowl della F1. Lo scorso anno Max Verstappen ottenne il terzo successo della stagione partendo dalla seconda fila in terza posizione. Le Ferrari, infatti, colonizzarono la prima fila con Charles Leclerc in pole position davanti a Carlos Sainz. Allo spegnimento dei semafori Verstappen in Curva-1 passò all’esterno Sainz e poi nel corso del primo stint prendendo la testa della corsa in Curva-1 su Leclerc. L'olandese sembrava in pieno controllo della situazione, ma una Safety Car forzata da uno spettacolare contatto tra Lando Norris e Pierre Gasly rimise tutto in discussione nel finale. Il pilota della Red Bull riuscì a tenere a bada Leclerc, mentre Perez anche a causa di alcuni problemi alla power unit non riuscì a strappare il terzo gradino a Sainz.

Le classifiche

La classifica piloti vede Verstappen perdere qualche punto di vantaggio da Sergio Perez dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan. Il messicano, grazie alla vittoria sul circuito di Baku, accorcia sul campione in carica. Resiste il terzo posto in classifica per Fernando Alonso, che allunga su Lewis Hamilton, quarto. Quinta piazza per la Ferrari di Sainz, mentre arriva il primo punteggio importante per Leclerc, terzo al traguardo e ora sesto in classifica.

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 93 Sergio Perez (Red Bull) 87 Fernando Alonso (Aston Martin) 60 Lewis Hamilton (Mercedes) 48 Carlos Sainz (Ferrari) 34 Charles Leclerc (Ferrari) 28 George Russell (Mercedes) 28 Lance Stroll (Aston Martin) 27 Lando Norris (McLaren) 9 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Esteban Ocon (Alpine) 4 Oscar Piastri (McLaren) 4 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4 Pierre Gasly (Alpine) 4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2 Kevin Magnussen (Haas) 1 Alexander Albon (Williams) 1 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0. Six points separate Max and Checo after Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/MugPSKZhj5 — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 180 Aston Martin 87 Mercedes 76 Ferrari 62 McLaren 13 Alpine 10 Haas 7 Alfa Romeo 6 Williams 1 AlphaTauri 1. Encouraging signs for @ScuderiaFerrari after bagging 36 points in Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/8oKPxpbARb — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

Dove vedere il GP in tv

Il GP di Miami sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K e in streaming su NOW, da giovedì 4 a domenica 7 maggio. Su TV8 è invece possibile seguire in chiaro entrambe le qualifiche e la gara in differita (canale 8 del digitale).

Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 21. Domenica la gara sarà in esclusiva live in prima serata dalle 21.30, differita dalle 23 in chiaro su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

La programmazione su Sky e TV8

SKY

Giovedì 4 maggio

Ore 21.00: conferenza stampa piloti

Ore 23.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 5 maggio

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20.00: F1 - prove libere 1

Ore 21: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 - prove libere 2

Ore 24.30: Paddock Live

Ore 01.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 6 maggio

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 - prove libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: #skymotori

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22.00: qualifiche (differita su TV8 dalle 23.30)

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 7 maggio

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 21.30: F1 gara (differita su TV8 dalle 23)

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 00.00: Paddock Live - #skymotori

Ore 01.00: Race Anatomy

TV8

Sabato 6 maggio

Ore 23.00: Pre qualifiche

Ore 23.30: Qualifiche GP Miami (differita)

Ore 00.45: Post qualifiche

Domenica 7 maggio

Ore 21.30: Pre gara

Ore 23.00: GP Miami (differita)

Ore 01.00: Post gara