Leclerc e Sainz, jet dirottato per maltempo dopo il GP di Baku: atterraggio d'emergenza a Genova. Ecco cosa è successo

Il rientro a casa dopo il Gran Premio di Baku si è trasformato in una piccola disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti, ex compagni di squadra in Ferrari, si sono trovati fianco a fianco in un contesto molto lontano dai riflettori della Formula 1: bloccati in Liguria dopo un atterraggio d’emergenza causato dal maltempo.

Volo dirottato: il jet non arriva a Montecarlo

Dopo il weekend in Azerbaijan, non certo memorabile per la Ferrari, i due piloti si sono diretti verso l’aeroporto per fare ritorno a Montecarlo, dove entrambi risiedono. Leclerc, reduce da una deludente nona posizione in gara (con tanto di errore in qualifica), e Sainz, invece, soddisfatto del suo primo podio con la Williams, avevano deciso di condividere lo stesso jet privato.

Tuttavia, il meteo ha scombinato i piani: forti perturbazioni sul Nord Italia hanno costretto il pilota a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Genova, invece che nel consueto scalo vicino a Monaco.

L’alternativa? Un van fino a casa

Nonostante la situazione imprevista, i due non si sono persi d’animo. Charles Leclerc, attraverso una Instagram story, ha mostrato ai suoi follower il piano B: un van a noleggio per attraversare la Liguria e raggiungere il Principato. Un fuori programma che ha riportato, almeno per qualche ora, i due ex compagni di scuderia fianco a fianco, stavolta non su una griglia di partenza, ma nel traffico autostradale.

Compagni (di viaggio) come ai vecchi tempi

Nonostante la separazione professionale, Leclerc resta il punto di riferimento in Ferrari mentre Sainz ha da poco iniziato la sua nuova avventura con la Williams, tra i due sembra esserci ancora un ottimo rapporto personale. Il viaggio condiviso e l’autoironico racconto sui social hanno strappato un sorriso a molti tifosi, abituati a vederli rivali in pista.

Sainz, ma ha mostrato il lato più umano e simpatico dei due piloti. Un’avventura inaspettata che, se non altro, ha regalato loro un momento di normalità lontano dalla pressione delle gare. E ai fan, un siparietto da ricordare.