Lutto nel mondo del motociclismo: addio a Andrea Bergamelli, morto in pista a 35 anni

Il mondo del motociclismo piange la prematura scomparsa di Andrea Bergamelli, morto all'età di 35 anni a causa di un incidente occorso mentre, in sella alla sua amata Yamaha, si trovava impegnato in una sessione di prove sul circuito di Valencia organizzate da Gully Racing. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 febbraio.

Stando a quanto riferito dalla direzione di gara, il pilota amatoriale originario di Torre Boldone, comune della provincia di Bergamo, sarebbe rimasto vittima di un terribile incidente che ha visto coinvolte diverse moto: l'impatto letale si è verificato in pieno rettilineo, dove Andrea è stato travolto senza possibilità di scampo

"Dopo il grave incidente avvenuto a mezzogiorno, durante l’attività di Gully Racing" , si legge nel comunicato, "il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di annunciare che il pilota amatoriale Andrea Bergamelli ha perso la vita" . "l pilota italiano è stato coinvolto in un incidente multiplo a metà del rettilineo del circuito di Cheste" , prosegue la nota, "Bergamelli è stato immediatamente curato in pista ed è stato portato al centro medico del Circuito, dove è morto. Il Circuito Ricardo Tormo si rammarica profondamente per la perdita di Bergamelli e trasmette le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e all’organizzazione Gully Racing".

Bergamelli, in sella alla sua Yamaha col numero 34, si trovava nella scia di un avversario che lo precedeva sul rettilineo il quale, presumibilmente a causa di un guasto, ha perso potenza rallentando in modo improvviso: il centauro italiano non ha potuto far nulla per evitare l'impatto, a causa dell'elevata velocità e della distanza ravvicinata. Dopo aver colpito la moto del rivale, il 35enne è finito sull'asfalto, venendo investito da un avversario che si trovava alle sue spalle. Purtroppo, per quanto tempestivi, i soccorsi si sono rivelati inutili: Bergamelli è stato trasportato nel Centro Medico, ma ormai per lui non c'era purtroppo più nulla da fare.

Il 35enne, idraulico di professione, era giunto in Spagna a bordo del furgone con cui era solito spostarsi per correre con le sue moto. La fidanzata Lucia lo aveva raggiunto successivamente in aereo.