MotoGP, Marquez ci prende gusto e vince anche il GP di San Marino. Bagnaia 2º, disastro Martin

La breve pioggia transitata sul circuito dedicato a Marco Simoncelli scombina la domenica della MotoGP, dalla quale emerge con enormità la figura di Marc Marquez che replica la vittoria spagnola di Aragon della settimana scorsa. Il pilota della Ducati Gresini, con livrea speciale, spunta fuori quando l'asfalto si inumidisce e come un fulmine nella notte piomba alla testa della corsa che non lascerà più. Bravo Bagnaia a non seguire l'esempio di Jorge Martin, che scommette sul maltempo rimanendo beffato. L'iberico, leader della classifica piloti, cambia la moto con le prime gocce di pioggia e piomba dalla cima della classifica al quindicesimo posto. Ne approfitta Pecco che resta in pista e arriva al traguardo come secondo. Adesso sono 7 i punti di distacco tra i due contendenti al titolo, a favore di Martin. Sul podio Bastianini. Un GP di San Marino che non ha deluso le aspettative.

Bagnaia difende la posizione al via

Delle nuvole preoccupanti spaventano tutti i piloti della MotoGP sul tracciato di Misano Adriatico. Il GP di San Marino potrebbe essere macchiato dalla pioggia, prospettiva non gradita perché qui nessuno ha disputato neppure un giro con le gomme da bagnato durante tutto il weekend. Il cielo sembra clemente e allo spegnimento dei semafori stavolta Bagnaia riesce a difendere la posizione, favorito dall'involontaria azione di Morbidelli che fa da scudo al campione italiano. In una manciata di curve, però, Martin scavalca Morbidelli (superato anche da Acosta) e si attacca alla coda di Pecco. Prime fasi caldissime con scontri infuocati anche tra Marquez e Bezzecchi, Acosta e Morbidelli con pezzi che volano in aria, oltre che per i due davanti che rischiano di finire a terra quando Martin cerca il sorpasso su Bagnaia in un posto impensabile. Dopo alcuni passaggi molto aggressivi, Acosta esce di scena portando nella sabbia la sua KTM "GasGas". Stessa sorte per lo sfortunato Franco Morbidelli, che cade mentre occupava serenamente il podio. A venti giri dalla fine Bagnaia e Martin provano a fare il vuoto, ma la pioggia irrompe sulla scena. Lo spagnolo corre ai box e cambia la moto con quella da bagnato, mentre l'italiano prosegue sfidando la sorte.

Arriva la pioggia e scombina le carte

In condizione di pista viscida e umida emerge Marc Marquez che in una manciata di curve si porta al comando. Bagnaia scivola alle spalle del numero 93, mentre Binder pungola il ducatista col cupolino numero 1. Dopo il cambio della moto, invece, Martin precipita in quindicesima piazza, con tempi molto lenti. Col passare dei minuti la pioggia si arresta e la pista si asciuga. L'azzardo di Martin non paga ed è costretto a un nuovo cambio di moto che, clamorosamente, riparte a fatica. Il leader del mondiale ha fatto un errore sorprendente, tornando alla mescola d'asciutto con tanta frustrazione. Davanti, invece, Bagnaia copia alla perfezione le traiettorie impostate da Marquez. L'alfiere del team Gresini impone un ritmo preciso e determinato, mentre "nuvola rossa" non si scompone. In terza posizione Enea Bastianini, il quale corre con Binder francobollato nel codone della Desmosedici.

Marc Marquez semina tutti e vince a Misano

L'ultima fase di gara si apre con il grande distacco formato dai primi tre con il resto del gruppo. A trascinare tutti è Marc Marquez, con la livrea speciale bianca e nera della sua Ducati Gresini, con Bagnaia e Bastianini nel ruolo degli inseguitori. Il primo a staccarsi è proprio Enea, che non riesce a tenere il passo dello scatenato duo davanti. Marquez segna anche il giro veloce della gara quando mancano 7 tornate dal termine, con Bagnaia che osserva a un secondo di distacco. Forse, nella testa di Bagnaia iniziano dei calcoli decisivi, potendosi accontentare della piazza d'onore in virtù del quindicesimo posto di Martin, che accorcerebbe notevolmente il distacco dalla spagnolo leader della classifica piloti iridata. E infatti la gara finisce precisamente così, con Marquez che transita in solitaria davanti a tutti sotto alla bandiera a scacchi.

Ilmentre Bagnaia firma per il secondo posto. Sul podio anche Enea Bastianini. La top ten viene completata da Binder, Bezzecchi, Alex Marquez, Quartararo, Miller, Di Giannantonio e Pol Espargaro. Appena un punto per Martin , quindicesimo. Campionato apertissimo.